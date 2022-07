रोने और हंसने से हो सकती है महिला की मौत! विचित्र बीमारी के कारण 500 बार अस्पताल में हो चुकी है भर्ती

दुनिया में अलग-अलग प्रकार की बीमारियां हैं. किसी में इंसान को ज्यादा तकलीफ होती है तो किसी में कम. विज्ञान के तरक्की करने से कई बीमारियों पर फतह पा ली गई है मगर आज भी कुछ बीमारियां लाइलाज हैं. इस वजह से कई लोगों को इनसे जूझना पड़ता है. इंग्लैंड की एक महिला भी ऐसी ही विचित्र बीमारी से ग्रसित (Woman suffering from weird disease) है जिमसें उसे सैंकड़ों बार अस्पताल जाना पड़ा है और सिर्फ उसके इमोशन्स (woman can die due to her emotions) के कारण उसकी मौत हो सकती है.

नॉटिंघम (Nottingham, England) की रहने वाली 27 साल की नताशा कोट्स (Natasha Coates) एक जिमनास्ट हैं और उन्हें बेहद विचित्र तरह की एलर्जी (Woman rare allergy cause rashes on body) है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार नताशा का पसीना, हंसी (woman can die from sweat or laughter) यहां तक कि उनकी प्रबल भावनाएं उनकी जान ले सकते हैं. इस वजह से वो लगभग 500 बार अस्पताल में भर्ती भी हो चुकी हैं.

रोने या हंसने से शरीर पर पड़ जाते हैं चकत्ते

रिपोर्ट के अनुसार नताशा को मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम (mast cell activation syndrome) है. ये एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इसके कारण नताशा के स्ट्रॉन्ग इमोशन्स उनकी जान ले सकते हैं. दरअसल, इस सिंड्रोम के चलते जब भी नताशा काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं तो उनके शरीर में ऐसे हॉर्मोन निकलते हैं जिसका सीधा असर उनकी बॉडी पर होता है. उनके शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं और वो इतने दर्दनाक होते हैं कि उन्हें सीधे अस्पताल ही ले जाना पड़ता है. यही नहीं, रोने के चलते आंसुओं से उनके गाल तक पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं.

कई चीजों से है एलर्जी

जानकारों की मानें तो जो लोग इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, उनको ये अलग-अलग प्रकार से ट्रिगर करता है. यानी ये जरूर नहीं है कि एक जैसे ही लक्षण हर किसी के हों. चिंता की बात ये है कि नताशा ये समझ ही नहीं पातीं कि किस रिएक्शन के कारण उनके शरीर पर क्या असर हो जाएगा. इस वजह से वो गंभीर प्रतिक्रियाओं से बचती हैं. मिरर वेबसाइट से बात करते हुए नताशा ने बताया कि खुद को जीवित रखना भी उनके लिए एक काम है. वो जब 20 साल की थीं तब वो इस बीमारी से इतना परेशान हो चुकी थीं कि उन्होंने खुद का अंतिम संस्कार प्लान करना भी शुरू कर दिया था. महिला ने बताया कि उसे परफ्यूम, या शरीर को साफ रखने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से भी एलर्जी है.

