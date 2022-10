पति ने किया घर के काम करने से मना तो बेवफा पत्नी ने लगाया रेप का झूठा आरोप! खुद ही पहुंच गई जेल

पति-पत्नी के रिश्ते में जब तक सम्मान और भरोसा होता है, तब तक रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं मगर जब इन दो प्रमुख चीजों की कमी हो जाती है तो रिश्ते टूटने लगते हैं. ऐसा ही इंग्लैंड के एक बुजुर्ग कपल के बीच भी हुआ जब पत्नी ने पति के सामने ये राज खोल दिया कि उसका लंबे वक्त से किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर (Wife tell husband about affair) चल रहा है. पति के रिएक्शन के बाद पत्नी इतने में ही नहीं रुकी और उसने अपने पार्टनर (wife put false rape claim on husband) की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया.

इंग्लैंड के मैलवर्न (Malvern, England) की रहने वाली 61 साल की शैरन टेलर (Sharon Taylor) पार्षद रह चुकी हैं और डेविड (David) के साथ उनकी शादी क 21 साल पूरे हो गए हैं. मगर एक दिन अचानक उन्होंने पति के सामने ऐसी बात बताई कि उन दोनों की जिंदगी हिल गई. शैरन ने बताया कि वो डेविड को धोखा दे रही हैं और उनका किसी और के साथ अफेयर (Woman false rape claim on husband) चल रहा है. ये सुनकर डेविड नाराज हो गए और पिछले साल वो उन दोनों का घर छोड़कर अलग रहने लगे. पर शैरन को ये बात हजम नहीं हुई और वो चाहती थीं कि डेविड इस बात को जानने के बावजूद भी घर के कामों को वैसे ही करें जैसे पहले करते थे.

पति पर लगा दिया झूठा आरोप

इस साल मार्च से अप्रैल के बीच शैरन ने डेविड को करीब 216 मैसेज भेजे थे. जिनमें वो उनको अभद्र बातें लिखती थीं. शैरन यहीं पर नहीं रुकीं, फिर वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गईं जहां डेविड नौकरी करते थे. शैरन ने डेविड के बॉस से कहा कि उनके पति ने पिछले कई सालों में बार-बार उनका रेप किया है. वो लगातार डेविड पर ये आरोप लगाती रहीं और नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करती रहीं. उन्होंने इस बीच डेविड से कहा कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगी.

महिला को हो गई जेल

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जब ये मामला वॉरसेस्टर क्राउन कोर्ट (Worcester Crown Court) पहुंचा तो जज ने उन्हें ब्लैकमेल करने का दोषी माना. उन्हें कोर्ट की तरफ से 2 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई. उन्हें 30 दिनों के लिए रीहैबिलिटेशन के लिए भी भेजा गया साथ में उनपर पति से मिलने के लिए रोक लगा दी गई है. कोर्ट में बताया गया कि महिला लगातार पति को मैसेज भेजती थी जिसमें वो पति को घर के काम करने के लिए कहती थी और साथ में उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी भी देती थी.

