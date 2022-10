'छप्पन भोग' मंगवाने के बाद महिला ने की चालाकी, अंडरगार्मेंट से प्लास्टिक निकाल खाने में डाला फिर किया बवाल!

समझदार लोग कहते हैं कि इंसान के पास जितनी चादर हो, उसे उतना ही पैर फैलाना चाहिए! ये बात पैसे खर्च करने पर लागू होती है लेकिन कई बार लोग इसके मायने नहीं समझते. वो ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनसे बड़ी गलती हो गई. अब जब तीर कमान से निकल जाता है तो फिर चालाकी करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता. ठीक वैसे ही, जैसे इस महिला (Woman put plastic in food) ने किया जिसका वीडियो चर्चा में है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स (Milton Keynes, England) में पिछले दिनों एक विचित्र घटना घटी जिसे देखकर रेस्टोरेंट की मालकिन नसीम के होश उड़ गए. नसीम ने बताया कि उसके रेस्टोरेंट में बीते 10 अक्टूबर को 5 लोगों का परिवार रेस्टोरेंट में खाने आया. उन्होंने 4 स्टार्टर मंगाए, 7 साइड मील मंगवाई, 6 मेन कोर्स ऑर्डर किए और 4 ड्रिंक भी पी गए. उनके खाने की संख्या देखकर उसे छप्पन भोग जैसा समझा जा सकता है! मगर इसके बाद उन्होंने पैसे न देने के लिए ऐसी चालाकी की जो सीसीटीवी कैमरे (CCTV show woman put bra plastic in food) में कैद हो गई.

Woman pulls a piece of plastic from her bra and puts it into her meal in attempt to avoid paying at Namji curry house in Milton Keynes#Woman #piece #plastic #bra #meal #attempt #Namji #curry #house #Milton pic.twitter.com/SI68DjdfeP

— Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) October 13, 2022