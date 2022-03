पैसे कमाने के लिए 6 फीट की महिला ने अंजान मर्दों को बेचना शुरू किया लेगिंग, कमा लिए 50 लाख रुपये

जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो वो कुछ भी कर के पैसे (How to earn money) कमाने के बारे में सोचता है. आज के वक्त में पैसे कमाना आसान (Easy ways to earn money) है बस कमाने का तरीका आना चाहिए. हाल ही में एक ब्रिटिश महिला ने पैसे कमाने का ऐसा तरीका खोजा जिसे जानकर हर कोई दंग हो जा रहा है. महिला ने अपनी टाइट्स (British woman sell tights to strangers) यानी कपड़ों के नीचे पहने जाने वाले लेगिंग जैसे अंडरगार्मेंट को बेचकर लाखों रुपये की कमाई की है.

कॉर्नवॉल (Cornwall, England) की रहने वाली 27 साल की लिजी ग्रूमब्रिज (Lizzy Groombridge) 6 फीट 3 इंच की हैं. उनके पैर इतने लंबे (Long leg woman sell tights to earn money) हैं कि हर कोई उन्हें देखकर दंग हो जाता है. कोरोना महामारी के दौरान उन्हें पैसें की काफी कमी हो रही थी तब उन्होंने एडल्ट सब्स्क्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस पर विचित्र काम करना शुरू किया.

टाइट्स एक तरह की लेगिंग है जो पैर की उंगलियों से लेकर कमर तक की चुस्त पैंट जैसी होती है जिसे महिलाएं शॉर्ट ड्रेस के नीचे पहनती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

टाइट्स बेचकर कमा लिए 50 लाख से ज्यादा रुपये

दरअसल, लिजी ने ओन्लीफैंस पर अपने टाइट्स यानी लेगिंग्स को बेचना शुरू कर दिया. वो अंजान मर्दों को ये टाइट्स बेचती हैं और उन्हें इसके अच्छेखासे पैसे मिलते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि लिजी ने 18 महीने में 50 लाख रुपयों से ज्यादा की कमाई कर ली है. उनकी पहनी हुई टाइट्स की इतनी डिमांड है कि लोग उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं.

महिला की टाइट्स खरीदने के लिए पागल रहते हैं लोग

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उनके टाइट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो लगभग हर हफ्ते सुपरमार्केट जाकर अपने 39 इंच की टांगों के लिए एक्सएल साइज की टाइट्स खरीदती हैं. फिर वो एक टाइट को 4 हजार रुपयों से ज्यादा कीमत पर बेचती हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें ये काम करने में मजा आता है, हालांकि लोग उसके इस बिजनेस की आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दूसरे की राय मायने नहीं रखती क्योंकि वो उनके बिल नहीं भरते हैं. उन्होंने बताया कि टाइट्स बेचने का आइडिया उन्हें तब आया जब उनकी हाइट को लेकर बनाए गए वीडियोज में लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो उनके साइज की टाइट को खरीदना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि 15 दिन में वो 10 टाइट्स तक बेच देती हैं.

