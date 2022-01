लोगों के घर के सामने कार से उतरकर महिला ने की ऐसी हरकत कि दंग रह गए लोग, कैमरे में कैद हुई घटना!

दुनिया में अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं, और उनकी मानसिकताएं भी अलग-अलग किस्म की होती हैं. कई बार लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी अजीबगोरीब हरकत (People Doing Weird Things) से दूसरों को कैसा लग सकता है. हाल ही में एक महिला भी इन्हीं कारणों से चर्चा में है. इंग्लैंड में एक महिला ने कुछ लोगों के घर के सामने अपनी कार खड़ी की, बाहर निकली और सड़क पर ही पॉटी (England Woman Step out of car to Poo on Road) कर दी.

बेशक पहली बार पढ़ने और सुनने में ये खबर हंसने पर मजबूर कर सकती है मगर जिन लोगों ने इस दृश्य को सामने से देखा है, वो बेहद हैरान हैं. इंग्लैंड के स्कनथॉर्प (Scunthorpe, England) में एक महिला ने दिन में ये अजीबोगरीब हरकत की है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उस इलाके में कई घर हैं जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी रहते हैं. जिस महिला ने इस घटना को देखा वो इतनी हैरान हुई की उसने तुरंत ही कार वाली औरत की फोटो (Woman caught excreting on road) खींच ली.

सड़क पर ही महिला ने कर दी पॉटी

चश्मदीद ने बताया कि बीते गुरुवार, दिन के करीब साढ़े 3 बजे एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी. वो अपने घर से कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थीं जब उन्होंने इस नीली कार को देखा. कार ब्रिजवॉटर केयर होम के ठीक सामने खड़ी थी. महिला ने ध्यान दिया कि कार का एक दरवाजा खुला हुआ है एक औरत दरवाजे के पीछे बैठी है और उसकी पैंट नीचे उतरी है. उसने हैरानी में अपने दोस्तों को बताया. फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वो वहां, दरवाजे की ओठ में मल त्याग रही है.

पुलिस को दी मामले की जानकारी

निकी नाम की चश्मदीद ने बताया कि वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने दोस्तों के साथ जा रही थी. जब वो महिला की कार के सामने पहुंची तो महिला ने उसकी ओर देखा और कार वहां से आगे बढ़ाने लगी. तब निकी का ध्यान जमीन पर पड़ी पॉटी पर गया जिसे औरत ने फेस मास्क से ढक दिया था. ये देखते ही निकी को बुरी तरह से घिन आ गई और उन्होंने औरत की ओर चिल्लाते हुए कहा कि उसने सड़क पर ही पॉटी कर दी है! निकी ने बताया कि महिला कार से उतरकर फिर दूसरी रोड की तरफ चली गई जबकि ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स कार स्टार्ट कर निकल गया. महिला ने इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी है.

