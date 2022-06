अचानक खुद को 6 साल की बच्ची समझ लेती है महिला, मंगेतर लगने लगता है किडनैपर! दुर्लभ बीमारी है कारण

किसी की याददाशत चले जाना सबसे खतरनाक अनुभव हो सकता है. कई बार बुजुर्ग लोग इस समस्या से गुजरते हैं जब अचानक ही उनकी मेमोरी खो जाती है और उन्हें सब कुछ अंजाना सा लगने लगता है. मगर इंग्लैंड की एक कम उम्र की महिला (England woman Amnesia fit) के साथ ऐसा ही होता और वो खुद को कम उम्र का समझने लगती है. हैरानी की बात तो ये है कि वो अपने मंगेतर (Woman thinks herself to be 6 year old girl due to amnesia) को भी अंजान शख्स समझ लेती है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार लेस्टशर के मेल्टन मोब्रे (Melton Mowbray, Leicestershire) की रहने वाली 29 साल की क्लोई बर्नार्ड (Chloe Barnard) पिछले 9 सालों से 39 साल के जेम्स (James) के साथ रिलेशनशिप में हैं जो अब उनके मंगेतर भी बन चुके हैं. मगर वो अक्सर उन्हें किडनैपर या अपराधी समझ लेती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोई को एमनीशिया (What is Amnesia) है जो काफी ज्यादा बढ़ चुका है. एमनीशिया एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान की मेमोरी (Woman wakes up with no memory) चली जाती है. वो कोई अनुभव, इंसान या जिंदगी से जुड़े कई पलों को भूल जाता है. क्लोई के सिंप्टम बेहद विचित्र हैं. वो अचानक ही सब कुछ भूल जाती हैं और जब आराम करती हैं या सोकर उठती हैं तो उन्हें फर सब कुछ याद आ जाता है.

बॉयफ्रेंड को समझ लिया किडनैपर

क्लोई ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि एक बार मंगेतर के साथ उनका झगड़ा हुआ जिसको लेकर वो बहुत चिंतित थीं. वो अपने कमरे में सोने चली गईं. कुछ देर सोकर उठने के बाद जब वो उठीं तो खुद को 6 साल की बच्ची समझने लगीं. जब वो कमरे से बाहर निकलीं तो उन्होंने मंगेतर को सोफे पर बैठे देखा और तुरंत ही उसे अपना किडनैपर समझ लिया. वो अपने मां-बाप के पास जाने की जिद करने लगीं. जेम्स को लगा कि अगर वो प्रेम जताएंगे तो क्लोई नॉर्मल हो जाएंगी, मगर बच्ची ने उनकी तरफ चाकू तान दिया और जेम्स को पेडोफिल यानी बच्चों का शोषण करने वाला अपराधी बताने लगीं. जब क्लोई के मां-बाप वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे शांत करवाया और सुला दिया. उठने के बाद वो फिर से नॉर्मल हो गईं.

पिता पर करने लगी शक

साल 2018 में उन्हें पहली बार एमनीशिया का दौरा पड़ा था. वो अपने बॉयफ्रेंड और पिता के साथ बार में थीं. टॉयलेट से आने पर वो अचानक सब कुछ भूल गईं. उन्हें याद था कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हैं. जब वो टेबल पर लौटीं तो उन्हें लगा कि उनके पिता ने अपने किसी दोस्त को इन्वाइट किया है. वो अंत तक जेम्स को पहचान ही नहीं पाईं. जब पिता दोनों को साथ छोड़कर चले गए तो क्लोई को लगा कि पिता ने उन्हें अंजान शख्स के हाथों बेच दिया है. तब उन्होंने चोरीछुपे अपनी मां को फोन किया और उन्होंने बताया कि वो उसका लंबे वक्त से बॉयफ्रेंड है. डॉक्टरों ने क्लोई को बताया कि स्ट्रेस और नींद की कमी के चलते ही उन्हें ये समस्या होती है. डॉक्टरों के अनुसार लोगों को जीवन में 1 या 2 बार ऐसे फिट आते हैं मगर क्लोई को लगभग हर 2 महीने में एक बार फिट जरूर आते हैं.

