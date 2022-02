भूत से शादी रचाने का महिला ने किया विचित्र दावा! तारीख को लेकर दुविधा में कपल, शेक्सपीयर को देंगे निमंत्रण

अपनी शादी से पहले कपल अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि वो किस दिन शादी (Wedding Preparation) करेंगे, किसे अपने जश्न में शामिल होने का न्योता देंगे, क्या पहनेंगे आदि. कई बार इन सारी तैयारियों के कारण उनके बीच आपस में ही टेंशन होने लगती है. दूल्हा-दुल्हन के लिए शादी का दिन बेहद खास होता है. इतना ही खास इंग्लैंड की एक महिला (England woman wants to marry ghost) के लिए भी उसकी शादी का दिन होने वाला मगर हैरानी की बात ये है कि वो जिस शख्स से शादी करने वाली है, वो जीवित इंसान नहीं, एक भूत है!

बेशक ये पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे. कुछ लोगों को तो ये भी लगा होगा कि ये बकवास बातें हैं. मगर ऑक्सफोर्डशायर (Oxfordshire, England) की रहने वाली 38 साल की ब्रोकार्डे (Brocarde) का अजीबोगरीब दावा सभी को हैरान कर रहा है. ब्रोकार्डे का कहना है कि वो एडवर्डो (Edwardo) नाम के एक भूत से शादी करना चाहती है जो विक्टोरियन काल का सैनिक (Woman in relationship with ghost of soldier) था.

ब्रोकार्डे ने बताया कि एडवर्डो शादी में कई भूतों को बुलाना चाहता है. (फोटो: Jam Press/©Brocarde.com)

अजीबोगरीब तरीके से भूत करता है संपर्क

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकार्डे एक सिंगर और सॉन्गराइटर हैं. उनका कहना है कि वो एडवर्डो से बेहद प्यार करती हैं और वो भी उनसे बहुत प्यार करता है. मगर वो चिड़चिड़े प्रवृत्ति का है. ब्रोकार्डे ने कहा कि दोनों अब शादी की तारीख तय करने में लगे हैं मगर एक डेट फिक्स नहीं कर पा रहे. जहां ब्रोकार्डे गर्मी में शादी (Woman claims planning marriage with ghost) करना चाहती हैं, वहीं एडवर्डो सर्दियों में शादी करना चाहते हैं क्योंकि गर्मियां उन्हें पसंद नहीं हैं. ब्रोकार्डे ने बताया कि वो और एडवर्डो अजीबोगरीब तरीकों से बातचीत करते हैं. एडवर्डो संपर्क करने के लिए क्रिप्टिक मैसेज, यानी चीजों का इस्तेमाल कर के संदेश देता है. जैसे नहाते वक्त गर्म पानी की भाप में वो कुछ लिखता है या किसी सामान के जरिए बात करता है. महिला का दावा है कि उसने पिछले साल एक अंगूठी उसकी तकिया के पास रखकर उसे प्रपोज (Ghost propose woman for marriage) किया था और फिर शावर में भाप से प्रश्न चिन्ह बना दिया जिससे ब्रोकार्डे समझ गईं कि वो उन्हें प्रपोज कर रहा है.

मर्लिन मुनरे और शेक्सपियर को देंगी शादी का न्योता

अब कपल शादी की तैयारियों में जुटे हैं. वो अपनी शादी में गुजरे जमाने की दिवंगत एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो के भूत को बुलाना चाहते हैं. साथ में ब्रोकार्डे का मन है कि उनकी शादी में दुनिया के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर (Woman wants to invite shakespeare ghost in wedding) भी आएं. महिला के अनुसार भूत ने उन्हें संदेश दिया है कि वो अपनी शादी में बेस्ट मैन के तौर पर अपने एक पुराने दोस्त को बुलाना चाहते हैं मगर वो पाताल में अपने गुनाहों के कारण फंसा हुआ है. ब्रोकार्डे ने कहा कि उन्होंने शादी के लिए गुजरे जमाने की ड्रेस खुद से बनाई है क्योंकि काफी तैयारियां उन्हें खुद से ही करनी पड़ रही हैं. शादी करने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही क्योंकि हर कोई उन्हें पागल समझता है और भूत उतारने का दावा करना लगता है. ब्रोकार्डे ने बताया कि अपनी शादी के लिए वो नया गाना लिख रही हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News, Weird news