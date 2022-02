महिला को अपने बड़े ब्रेस्ट से होती है घुटन, सर्जरी से छोटा करवाने के लिए लोगों से मांगी आर्थिक मदद

प्रकृति ने इंसानी शरीर को इतना विचित्र (Weird Things about human body) और अनोखा बनाया है कि हर इंसान का शरीर दूसरे से कई मायनों में अलग होता है. ऐसे में बहुत से लोग अपने शरीर के अजीबोगरीब बनावट से नाखुश रहते हैं मगर कुछ लोग खुद को उसी प्रकार अपना लेते हैं जैसे वो असल में हैं. मगर इंग्लैंड की एक महिला को खुद को अपनाना बेहद मुश्किल है. महिला के ब्रेस्ट्स का साइज (England woman extremely big breast) बहुत ही बड़ा है जिससे उसे घुटन होने लगती है. अब उसने तय किया है कि वो अपने ब्रेस्ट को छोटा करवाने के लिए सर्जरी (Woman want to do breast reduction surgery) करवाएगी.

इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटनशायर (Northamptonshire, England) की रहने वाली 21 साल की कार्ली स्मार्ट (Carly Smart) पेशे से एक वेट्रेस है और इन दिनों काफी चर्चा में हैं. दरअसल, कार्ली के ब्रेस्ट का साइज 36 जेजे (36 JJ size breast) है जो उनकी उम्र, कद, और वजन के हिसाब से बहुत बड़ा है. कार्ली अपने ब्रेस्ट से बहुत परेशान हैं और उनको अपने ब्रेस्ट्स (Woman feels suffocating due to big breast) से घुटन होती है. कार्ली ने कहा कि जब वो झुकती हैं तब ऐसा लगता है जैसे उनका दम घुट जाएगा.

9 किलो है ब्रेस्ट का वजन, होना पड़ता है शर्मिंदा

ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस ने उनकी सर्जरी की याचिका को भी ठुकरा दिया था क्योंकि उनका बॉडी मास इंडेक्स कम से कम 25 बीएमआई नहीं है. डेली स्टार के अनुसार कार्ली जिस रेस्टोरेंट और बार में काम करती हैं वहां भी वो कई बार मजाक का केंद्र बनती हैं. उन्होंने बताया कि उनके ब्रेस्ट का वजन 9 किलो है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सीने पर काफी भार लेकर चल रही हैं. कई बार तो अंजाने में उनके ब्रेस्ट से लग कर रेस्टोरेंट के ग्लास टूट चुके हैं.

शरीर को बड़े ब्रेस्ट के कारण होती है तकलीफ

कई बार जब वो लोगों को खाना सर्व करती हैं तो गलती से लोगों के हाथ उनके ब्रेस्ट से टकरा जाते हैं जिसके बाद लोग भी डर और शर्म के कारण उनसे माफी मांगने लगते हैं मगर कार्ली जानती हैं कि ये समस्या उनकी ही है. उन्हें बहुत बार लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है. इस तरह की मुश्किलों के अलावा उनके शरीर पर भी बुरा असर पड़ रहा है. उनकी पीठ में हमेशा दर्द बना रहाता है और उनके ब्रेस्ट के नीचे ब्रा पहनने के कारण बड़े घाव हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये घाव ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें ब्रेस्ट के नीचे चिकेन पॉक्स हो गया हो. पर इस समस्या से उन्हें निजाद नहीं मिल पा रहा है. अब कार्ली ने तय किया है कि वो क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाएंगी और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाएंगी.

