Viral Video: फुल-बॉडी गाउन से मिनी स्कर्ट तक, 100 साल में कम होता गया कपड़ों का साइज, यूं बदला फैशन ट्रेंड

आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, गिरगिट की तरह रंग बदलना! रंग बदलने की ही तरह दुनिया में फैशन का ट्रेंड बदला है. समय के साथ कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे. पुरानी फिल्मों को उठाकर देख लीजिए. कभी लड़के-लड़कियां बेलबॉटम ट्राउजर पहना करते थे. फिर पतली और स्किन टाइट जीन्स का फैशन आ गया. अब आजकल पैजामे जैसी ढीली ट्राउजर या जीन्स का चलन है. इसी प्रकार महिलाओं के भी फैशन में तेजी से बदलाव आया है. पिछले 100 साल (Evolution of women’s fashion) की पोशाकों को आप देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है.

इन दिनों एक वीडियो (100 years fashion evolution video) वायरल हो रहा है जो इसी फर्क को साथ दिखाता नजर आ रहा है. @EvoIutlon नाम के ट्विटर अकाउंट पर अक्सर रोचक पोस्ट शेयर किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लड़कियों के बदले फैशन ट्रेंड को दिखाया गया है. पुरानी फिल्मों का उदाहरण फिर ले लीजिए. भारत में ही आपको बदला ट्रेंड फिल्मों के जरिए दिख जाएगा. पहले साड़ी पहने अभिनेत्रियां नजर आती थीं. अब आपको जीन्स-टीशर्ट में दिख जाएंगी. इस वीडियो में दुनिया के फैशन ट्रेंड को दिखाया गया है.

