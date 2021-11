काम के दौरान फेसबुक चलाते ही शख्स पर थप्पड़ बरसा देती है महिला, चांटे मारने के लिए आदमी खुद देता है पैसे!

जब से सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक का चलन बढ़ा, तब से ही लोग इसके आदि (Facebook Addiction) बन गए हैं. घंटों फेसबुक चलाते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं. कई लोगों का आत्म नियंत्रण इतना ज्यादा होता है कि वो सोशल मीडिया पर हिसाब से वक्त बिताते हैं. मगर कुछ लोगों ने एक बार सर्फिंग शुरू की तो फिर वो रुकते नहीं. ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ भी था जिसे अपनी इस लत को काबू करने के लिए नौकरी पर एक महिला (Man Hired Woman to slap him) को रखना पड़ा जो उसे फेसबुक चलाने से रोकती है. रोकने का तरीका भी ऐसा कि आप जानकर दंग हो जाएंगे.



यूं तो ये खबर उस वक्त की जब फेसबुक अपने पैर तेजी से पसार रहा था और दुनिया की एक बड़ी आबादी फेसबुक की ओर आकर्षित हो रही थी मगर आज भी जिस तरह फेसबुक का एडिक्शन लोगों में है, उसे देखते हुए ये खबर काफी जरूरी साबित होती है. फेसबुक की लत छुड़ाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है ये खबर उसी का उदाहरण है. मनीष सेठी (Manish Sethi) नाम के एक शख्स ने यूट्यूब पर साल 2012 में वीडियो शेयर किया था. वीडियो के साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने हायरिंग करने वाल वेबसाइट क्रेगलिस्ट से एक महिला को नौकरी पर रखा जो उसे तब थप्पड़ मारती है जब शख्स काम के वक्त फेसबुक (Facebook during work) चलाता है.



एलन मस्क ने किया फोटो पर कमेंट

इस वीडियो में मनीष नजर आ रहे हैं और उनकी बगल में बैठी महिला अचानक उनको थप्पड़ मार देती है. यूं तो ये वीडियो काफी पुराना है मगर हाल ही में ये फिर वायरल होने लगा है. इसके पीछ खास कारण है. वो हैं बिजनेसमैन एलन मस्क. @Rainmaker1973 नाम के ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की गई जिसमें इस खबर का जिक्र था. इसी फोटो पर एलन मस्क ने फायर इमोजी कमेंट किया है. इसके बाद से ही लोग काफी फनी ट्वीट्स कर रहे हैं और कुछ लोग तो फेसबुक का मजाक भी उड़ा रहे हैं.

I’m the guy in this picture. Is @elonmusk giving me two emojis the highest I’ll ever reach? Is this my icarus flying too close to the sun moment? Was that implied by the fire symbols elon posted? Time will tell.

— Maneesh Sethi (@maneesh) November 10, 2021