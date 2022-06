तालब में तैरते 30 फीट लंबे आदमखोर मगरमच्छ की क्या है सच्चाई? असल लगने वाले वीडियो का चौंकाने वाला है सच

मगरमच्छ चाहे टीवी में दिख जाए या फिर जू के किसी बंद पिंजड़े में, उसे देखकर डर तो लगता ही है. मगर सोचिए कि अगर वही मगरमच्छ आपके ठीक सामने किसी तालाब या नदी में आ जाए तो आप क्या करेंगे. ऐसी स्थिति में इंसान ना डरकर भाग सकेगा और लड़ पाना तो नामुमकिन ही है. आप कहेंगे कि ये तो काल्पनिक परिस्थिति है. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल (30 feet long crocodile viral video) हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक विशाल मगरमच्छ के पास तैरते और उसे छूते नजर आ रहे हैं, मगर इस वीडियो में कुछ तो गड़बड़ है!

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Fake Vs Real’ के तहत हम आपको ऐसे वीडियोज और फोटोज की सच्चाई बताते हैं जो दिखने में फेक लगते हैं मगर वो 100 फीसदी रियल होते हैं. पर इसी सीरीज के तहत आज हम आपको इसका उल्टा बताने जा रहे हैं. यानी एक ऐसे वीडियो (reality of longest crocodile viral video) की असलियत बताने जा रहे हैं जो दिखने में रियल लग रहा है, मगर असल में फेक है.

This has to be the world’s largest and a man-eating, 30-foot crocodile located in a Maine lake 🐊 pic.twitter.com/Mcnl543iOg

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 15, 2022