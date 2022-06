अनोखी जगह जहां निकलता है गर्म पानी का फव्वारा! देखने से लगेगा किसी दूसरे ग्रह का नजारा

धरती पर कई ऐसी विचित्र (Places on earth that looks unreal) चीजें और जगहें हैं जो दिखाती हैं कि प्रकृति के कितने रंग रूप हैं. इन जगहों में से सबसे हैरान करने वाली तो वो हैं जहां इंसान ज्यादा नहीं जाते क्योंकि इंसानों से अछूता रहने के कारण ये जगहें आज भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अनोखेपन को कायम रखने में कामयाब हैं. ऐसी ही एक जगह है अमेरिका में जहां गर्म पानी का फव्वारा (Fly geyser in America) निकलता है.

न्यूज18 हिन्दी आपके लिए लेकर आया है एक नई सीरीज जिसका नाम है फेक बनाम रियल (Fake vs Real). इसमें हम आपको उन चीजों और जगहों के बारे में बताएंगे जो इतनी अद्भुत और अनोखी (Amazing places on earth) हैं कि उन्हें पहली नजर में देखने पर वो आपको फेक (Places that look fake but are real) लग सकती हैं मगर रियल होती हैं या फिर इसका उल्टा भी मुमकिन है. इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको अमेरिका में नेवादा स्थित फ्लाय गीजर के बारे में बताने जा रहे हैं.

गर्म पानी का फव्वारा

नेवादा (fly geyser in Nevada) के उत्तरी भाग में फ्लाय रैंच एक जगह है जहां रंगीन फ्लाय गीजर देखने को मिलते हैं. दरअसल, ये कोन जैसे फव्वारे हैं जिनमें से गर्म पानी निकलता है. एक-एक गीजर करीब 6 से 12 फीट ऊंचा है और 12 फीट चौड़ा है. ये देखने में जितना अनोखा है, उससे कहीं ज्यादा इसके बनने की कहानी अनोखी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में यहां रह रहे लोगों को फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ने लगी. फ्लाय रैंच एक रेगिस्तानी इलाका था तो वहां सिंचाई के लिए पानी आसानी से नहीं मिलता था. लोगों ने जमीन खोदकर पानी तलाशने का प्लान बनाया. उन्हें पानी मिल भी गया और काफी ज्यादा मात्रा में मगर हैरानी की बात ये रही कि पानी गर्म था जो सिंचाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था. ये पानी करीब 93 डिग्री सेल्सियस तापमान का था.

रंगीन रंग है गीजर

उन्होंने खोदी हुई जगह को वैसे ही छोड़ दिया मगर गर्म पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट धीरे-धीरे उस गड्ढे के चारों तरफ जमने लगा और उसने कोन या पहाड़ का आकार लेना शुरू कर दिया जिसके बीच से पानी निकलता है. रिपोर्ट के अनुसार साल 1964 में ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी ने इसी के बगल में एक और गड्ढा खोदा मगर वो भी उबल रहा था. तब कंपनी ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया और कुएं को बंद करने का फैसला किया. मगर ऊपर लगा ढक्कन इतना मजबूत नहीं था कि वो पानी के प्रेशर को संभाल सके. ऐसे में उसके अंदर तेज तबाव से पानी निकला जो कई रंगों में बाहर निकलने लगा और केमिकल रिएक्शन के कारण गीजर का रंग बदलता गया. रंगीन होने का कारण ये है कि गीजर पर थर्मोफिलिक एल्गी, कैल्शियम कार्बाइड पर रहते हैं जो अलग-अलग रंग के होते हैं.

