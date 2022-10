देखने में FAKE लेकिन बिल्कुल REAL हैं रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें! पूरा माजरा जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान

कभी न कभी आपने ट्रेन में यात्रा की होगी या फिर रेलवे लाइन को नजदीक से देखा होगा. उनकी एक सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि वो हमेशा सीधी होती है और उनके बीच की दूरी ट्रेन के पहियों की दूरी के बराबर होती है. जब भी रास्ते के अनुसार पटरी को मोड़ना या घुमाना होता है तो उसे धीरे-धीरे घुमाया जाता है जिससे तेज रफ्तार में अगर ट्रेन मुड़े तो झटके से पलट ना जाए या फिर पटरी से ना उतर जाए. पर क्या आफने कभी ऐसी पटरी देखी है जो सांप (Snake like railway track) की तरह दाएं-बाएं मुड़ी हो? आज हम आपको एक ऐसी ही पटरी (weird railway track) की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे पहली बार देखकर आप फेक (Fake railway track real) ही समझेंगे.

न्यूज18 हिन्दी की नई सीरीज ‘Fake vs Real’ में हम आपके लिए लाते हैं ऐसी फोटोज और वीडियोज जिसमें दिखाई गई हर चीज 16 आने सच होती है मगर दिखने वो बिल्कुल फेक लगती है और उसपर आसानी से विश्वास कर पाना मुश्किल है. आज इसी तरह की एक फोटो के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड के एक रेलवे ट्रैक (distorted railway track in New Zealand) की है.

ये तस्वीरें 2010 में न्यूजीलैंड में खींची गई है. (फोटो: blogs.agu.org)

भूकंप के बाद हो गई पटरी की ऐसी हालत

इस ट्रैक को देखकर आपको लगेगा कि किसी ने फोटो से छेड़छाड़ कर उसे सांप जैसा घुमावदार आकार दे दिया है या फिर पटरी ही नकली है और किसी फिल्म सेट के लिए लगाई गई है. पर सच तो ये है कि पटरी की ऐसी हालत भूकंप के कारण हुई है. blogs.agu.org वेबसाइट की साल 2010 की रिपोर्ट के अनुसार ये फोटो न्यूजीलैंड के रॉलेस्टोन की है. सितंबर 2010 में न्यूजीलैंड का कैंटर्बरी 7.1 तीव्रता के भूकंप से दहल गया था जिसके कारण सब कुछ तहस-नहस सा हो गया था. इस भूकंप की वजह से पटरिया उखड़ गई थीं और उनका आकार इस तरह मुड़ गया था.

पटरी सुधारते दिखे कर्मी

रिपोर्ट के मुताबिक इस फोटो को कीवी रेल के मैलकम टेसडेल ने वेबसाइट को भेजा था. फोटो में देखा जा सकता है कि भूकंप के बाद रेलवे इंजीनियर्स पटरी को सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं. इस फोटो को लेकर कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए बताया है कि ट्रेन की पटरियां कंप्रेशन की वजह से मुड़ी होंगी. इस तरह की अन्य फेक लगने वाली रियल फोटोज को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए!

