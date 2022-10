ध्यान से देखने के बाद भी नहीं बता पाएंगे इस 'बार्बी डॉल' की सच्चाई, जानिए क्या है पूरा माजरा!

दुनिया में बहुत से लोगों के अंदर अजीबोगरीब जुनून सवार हो जाता है जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. कई लोगों में खुद की पर्सनैलिटी बदल देने का जुनून होता है. ऐसा ही कुछ यूक्रेन की एक महिला के साथ भी हो पिछले काफी वक्त से चर्चा में है. इस महिला के बारे में ज्यादा बताने से पहले आप इस खबर के साथ दी हुई तस्वीरों को ध्यान से देखिए और बताइये कि फोटो में दिख रही ‘बार्बी डॉल’ (Real life barbie doll) में आपको क्या अजीबोगरीब लग रहा है? शायद आप कहें कुछ भी नहीं, पर सच तो ये है कि इस ‘डॉल’ में बहुत कुछ अजीब है.

न्यूज18 हिन्दी की नई सीरीज ‘Fake vs Real’ में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी चीजों या लोगों से जुड़ी खबरें जो दिखने में फेक लगती हैं मगर सच तो ये है कि वो हकीकत में हैं. तो आज हम इसी सीरीज के तहत इस ‘बार्बी डॉल’ (Ukraine woman looks like barbie doll) की बात करेंगे. अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है. चलिए आपको सच बताते हैं. दरअसल, ये डॉल नहीं, असली में एक महिला है. ये यूक्रेन की वही महिला है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया. इस महिला को डॉल की तरह दिखने का ऐसा भूत चढ़ा कि इसने अपने लुक को पूरी तरह बदल दिया.

महिला का दावा है कि उसने सिर्फ ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है, उसके अलावा और कोई सर्जरी नहीं करवाई. (फोटो: valeria_lukyanova21/Instagram)

यूक्रेन की मॉडल है ये ‘बार्बी डॉल’

ऑल दैट्स इंटरेस्टिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की मॉडल और इंफ्लूएंसर वैलेरिया लुक्यानोवा Valeria Lukyanova को लोग असल जिंदगी की बार्बी डॉल कहते हैं. इसका कारण है उनका बार्बी जैसा लुक. वो दावा करती हैं कि उनका ये लुक पूरी तरह नैचुरल है और इसे पाने के लिए उन्होंने कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है, पर इस दावे को सच मानना इतना आसान नहीं लगता. रिपोर्ट की मानें तो उन्होंने ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाई है.

16 सालों में शुरू कर दी थी मॉडलिंग

परिवारवालों से झगड़कर उन्होंने 13 साल की उम्र में बाल रंगना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र में मॉडलिंग करने लगी थीं. 37 साल की वैलेरिया का कहना है कि उन्हें मेकअप करने में पूरे डेढ़ घंटे का वक्त लगता है जिसके बाद उनका लुक बार्बी जैसा दिखने लगता है मगर इसके लिए उन्होंने कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई है.

