किस देश में मौजूद हैं इंसानों के कद से भी ऊंची बेंच? Fake दिखने वाली तस्वीर की सच्चाई कर देगी हैरान

आप को कई शहरों में सड़क के किनारे बेंच लगी दिख जाएंगी. राहगीरों के बैठने के लिए बनी इन बेंच को इस तरह बनाया जाता है कि किसी भी कद का इंसान इसपर बैठ सके. मगर दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां इतनी ऊंची बेंच (High benches in which country) सड़कों के किनारे लगाई गई है जिसमें इंसान को चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी. इनको लगाने के पीछे का कारण (Why high bench installed in a city) काफी चौंकाने वाला है.

डेनमार्क के कोपनहेगन (Copenhagen, Denmark) में अगर आप रास्ते पर टहलने निकलेंगे तो आपको करीब 10 ऐसी बेंच (High benches of Denmark) पूरे शहर में नजर आएंगी जो बेहद ऊंची हैं. इनमें चढ़कर बैठने के लिए इंसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है. इन्हें देखकर आपको लगेगा कि आखिर ऐसी बेंच का काम ही क्या है. न्यूज18 हिन्दी की ‘Fake Vs Real’ सीरीज के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं देश-दुनिया से जुड़ी ऐसी चीजें जो दिखने में फेक लगती हैं मगर वो पूरी तरह सही हैं.

कोपनहेगन में करीब 10 ऐसी बेंच लगाई गई हैं. (फोटो: Quora)

अन्य बेंच से 85 सेंटीमीटर ऊंची हैं ये बेंच

इन बेंच को शहर की दूसरी बेंच की तुलना में 85 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया गया है. टीवी चैनल टीवी2 ने इन बेंच को लगवाया क्योंकि वो इससे लोगों को जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की समस्याओं से सचेत करवाना चाहते हैं. डेनमार्क समुद्र तल (Rising sea level) से ज्यादा ऊपर नहीं है. कोपनहेगन के कुछ हिस्से समुद्र तल से कुछ ही मीटर ऊपर हैं. वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस स्पीड से ग्लोबल वॉर्मिंग (Global Warming) बढ़ रही है, साल 2100 तक समुद्र का लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाएगा. ऐसे में टीवी चैनल ने फ्यूचर बेंच के नाम से इन्हें शहर में लगाया है.

लोगों को ग्लोबल वॉर्मिंग के नुकसान बताने के लिए लगाई गई है बेंच

यूरो न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार चैनल के एक मैनेजर ने कहा था कि यूएन के अनुसार समुद्र का लेवल धीरे-धीरे बढ़ रहा है और ऐसे में लेवल बढ़ने का असर डेनमार्क पर भी होगा. द कोपनहेगन बेंच-2100 एडिशन के नाम से फेमस ये बेंच चैनल के हमारी धरती-हमारी जिम्मेदारी मुहिम का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट के तहत चैनल लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक करना चाहता है और समुद्र का लेवल बढ़ने का खतरा बनाना चाहता है.

