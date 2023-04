माता-पिता, बच्चों का है एक ही नाम! सुनने वाले भी रह जाते हैं दंग, जानें कैसे आया ये अजीबोगरीब आइडिया

शेक्सपियर ने कहा था, “नाम में क्या रखा है!” पर इंसान का नाम उनकी पहचान होती है और उसे पूरी जिंदगी उसी पहचान से जाना जाता है, ऐसे में नाम का असर इंसान पर बहुत ज्यादा पड़ता है. यही कारण है कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए सबसे खास नाम चुनते हैं. बहुत से लोग तो बच्चों का नाम अपने घर के किसी सदस्य के ही नाम पर रख देते हैं. कुछ लोग अपना नाम बच्चों के साथ जोड़ देते हैं. पर एक कपल (Family same name) के साथ कुछ अलग वाकया घटा जिसके चलते वो खबरों में आ गए. इस कपल का नाम और इनके बच्चों का नाम एक ही है. मां ने बताया कि जब लोग उन सबके नाम सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये काफी अनकॉमन बात लगती है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एलेक्जैंड्रिया (Alexandria) नाम की एक महिला ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बच्चों का क्या नाम है. ऐसा ही मिलता जुलता वीडियो उन्होंने पिछले महीने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था. हैरानी ये है कि उनका, उनके बॉयफ्रेंड (Couple have same name as kids) का और बच्चों का नाम एक ही है. वो 3 बच्चों की मां हैं और चौथा बच्चा पैदा होने वाला है.

View this post on Instagram A post shared by A L E X A N D R I A ♡ (@alexx_royaa)



महिला ने बताया एक नाम होने का कारण

उन्होंने इस वीडियो में बताया कि पूरे परिवार का एक नाम कैसे पड़ गया. इस वीडियो में महिला कार में बैठी हैं और उनके बच्चे भी साथ ही बैठे हैं. महिला बताती है कि जब वो और उसके बॉयफ्रेंड की मुलाकात हुई थी, तब उन्हें पता चला कि उनका मिडल नेम एक है. ये नाम था लौरेन. पहले उन्हें लगा कि दोनों मजाक कर रहे हैं, पर जब उन्होंने एक दूसरे का लाइसेंस देखा तो हैरान रह गए. उस वक्त उन्होंने मजाक में तय किया था कि जब उनके बच्चे होंगे तो वो उनका भी नाम लौरेन ही रखेंगे. जब उनका पहला बच्चा हुआ तो उन्होंने मजाक को सीरियसली लिया और उसका नाम लौरेन रख दिया. बाकी दोनों का भी वही नाम रखा गया.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वीडियो में मां और बच्चे स्टारबक्स कॉफी शॉप की कोई ड्रिंक पी रहे हैं जो कॉफी ही लग रही है. इसे देखते हुए एक ने लिखा कि बच्चों को कॉफी नहीं पिलानी चाहिए, उसमें कैफीन होता है. एक ने कहा कि उसने भी अपने बच्चों के नाम डब्लू से रखे हैं.

