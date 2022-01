बेटी के दिमाग का हुआ ऑपरेशन तो पिता ने साथ देने के लिए किया दिल छू लेने वाला काम, फोटो हुई वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर हैरान करने वाली फोटोज (Shocking Photos) और वीडियोज वायरल होने लगते हैं. कई बार तो ये फोटोज दिल छू जाती हैं और किसी को भी इमोशनल (Emotional Photos) कर देती हैं. कभी इंसानों से जुड़ी तस्वीरें तो कभी जानवरों से जुड़ी फोटोज चर्चा का विषय बन जाती हैं. इन दिनों एक ऐसी ही तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इस फोटो में एक शख्स अपनी बेटी (Man Shaved Head like daughter after brain surgery) के साथ नजर आ रहा है मगर फोटो के पीछे का जो राज वो वो आपके दिल को छू लेगा.

ट्विटर यूजर फिगेन ने हाल ही में एक फोटो शेयर की है जिसमें एक बाप-बेटी (father daughter emotional photo) नजर आ रहे हैं. बेटी के सिर पर आगे के बाल नहीं हैं और टांकों का निशान है जबकि उसके पिता के भी बाल गायब हैं और वैसे ही निशान उसके सिर पर भी हैं. पिता अपनी बेटी के सिर से सिर सटाए खड़ा है. इस फोटो के साथ काफी इमोशनल (Daughter brain surgery viral photo with father) कर देने वाली बात लिखी है. हालांकि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि फोटो के सच होने का दावा न्यूज18 हिंदी नहीं करता क्योंकि ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. फोटो में नजर आ रहे शख्स या उसकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

The little baby had brain surgery and her dad did the same to his own hair! Made me cry! ❤️pic.twitter.com/S5VDhK8HPn

— Figen (@TheFigen) January 25, 2022