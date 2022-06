Father's Day के दिन वायरल हुआ पिता और बेटी का खूबसूरत वीडियो, बच्ची संग हूला हूप से खेलता आया नजर

आज फादर्स डे (Father’s Day) है और दुनियाभर में लोग अपने पिता के लिए इस खास दिन को स्पेशल बनाने में लगे हुए हैं. लोग अपने सोशल मीडिया पर अपने पिता के लिए पोस्ट डालते हैं और उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने में लगे हुए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर फादर्स डे से जुड़ा एक वीडियो वायरल (father playing hula hoop with baby video) हो रहा है जिसमें एक पिता अपनी बेटी के साथ मस्ती करता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @KingbNdlovu पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक पिता अपनी बच्ची (father daughter hula hoop video) के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है. वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ये बेहद क्यूट है और इसमें पिता को देखकर हर किसी का यही कहना है कि वो एक आदर्श पिता है. वीडियो के कैप्शन के साथ लिखा है- “दुनिया के सभी पिताओं को फादर्स डे की बधाई. चाहे कुछ भी होता रहे मगर आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता.”

Happy Father’s to all Father’s regardless what is happening out there but nothing can replace you #FathersDay #FathersDay2022 Kabza Black Coffee pic.twitter.com/idPiCHZ8Rn

— Bheki Ndlovu (@KingbNdlovu) June 19, 2022