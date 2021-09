महिला रिपोर्टर के साथ लाइव के दौरान लोगों ने किया कुछ ऐसा कि आग बबूला हुई संवाददाता, वीडियो वायरल

रिपोर्टिंग करना टीवी पर देखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है. चीजों की तह तक जाकर जानकारी निकालना और फिर कैमरे सामने सही शब्दों का चयन कर बोलना बड़ी बात है. ऐसे में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को परेशान करना ठीक नहीं है. हाल ही में एक महिला रिपोर्टर (Female Reporter) के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी कि मैदान से बाहर जाते दर्शक उसे परेशान करने लगे और जबरदस्ती छूने (Sports Reporter Harassed) लगे.

अमेरिका (USA) की स्पोर्ट्स रिपोर्टर लिंड्से गफ (Lyndsey Gough) हाल ही में एक कॉलेज फुटबॉल मैच की रिपोर्टिंग करने गई हुई थी. ये मैच नॉर्थ कैरोलाइना के बैंक ऑफ अमेरिका स्टेडियम में क्लेमसन टाइगर्स और जॉर्जिया बुलडॉग्स की टीम के बीच खेला जा रहा था. मैच खत्म होने के बाद न्यूज चैनल की रिपोर्टर लिंड्से रिपोर्टिंग कर रही थीं कि आते-जाते फैंस ने उनसे छेड़-छाड़ करना शुरू कर दिया. लिंड्से ने ट्विटर पर एक वीडियो (Lyndsey Gough Video) शेयर किया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं. एक पल ऐसा आता है कि लिंड्से ऑन कैमरा ही आग बबूला हो जाती हैं और लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती हैं- “ना ही मुझे छुओ और ना ही मेरे सामान को छुओ.”

After the first guy touched me I started rolling… this isn’t even all of it. So uncomfortable. Can we please respect people’s space pic.twitter.com/1r0VQVoBoq

— Lyndsey Gough (@LGonTV) September 5, 2021