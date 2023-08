Fight between python and fox: अमरेली जिले के गिर जंगल में अजगर और लोमड़ी के बीच हुई भीषण लड़ाई का वीडियो सामने आया है. दोनों के बीच यह लड़ाई शायद एक शिकार को लेकर हुई! वीडियो में अजगर लोमड़ी से लड़ते हुए अपने शिकार पर कुंडली मारकर बैठा नजर आ रहा है. लोमड़ी उससे उस शिकार को छीनने की कोशिश कर रही है. लोमड़ी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अजगर से शिकार को छीन नहीं पाती है. जंगल में हुई इस भयंकर लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है.

क्लिप में देखा जा सकता है– अजगर शिकार पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है. वह उसे अपनी पकड़ में बुरी तरीके से जकड़े हुए है. तभी लोमड़ी आती है और अजगर [Dangerous Snake] पूरी ताकत से प्रहार करती है. वह उसके मुंह को अपने नुकीले जबड़ों में जबा लेती है. लेकिन लोमड़ी की सभी कोशिशें जाया रहती हैं. वह अजगर के शिकंजे से उस शिकार को छुड़ाने में असफल रहती है.

