अनोखी तोप जिससे गोले नहीं, मछलियां दागते हैं! चंद सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जीव

आपने फिल्मों में या इंटरनेट पर आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तोपें देखी होंगी जिसमें सैनिक बाहर से गोला दागते हैं और दूर बैठे दुश्मन के बंकर पर निशाना साधते हैं. पर आज हम आपको एक ऐसी तोप के बारे में बताने जा रहा हैं जिससे गोला-बारूद नहीं दागे जाते, बल्कि मछलियां (Fish Cannon) दूर के इलाके में दागी जाती हैं. बेशक ये हैरान करने वाली चीज है क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जीवित मछली (Cannon Transport Fishes Between Water Bodies) को तोप के अंदर दम घुटने जैसा लगता होगा.

अमेरिका (American Company) की कंपनी वुश इनोवेशन (Whooshh Innovations) ने साल 2013 में एक ऐसी तकनीक को इजाद किया जिसके जरिए उन्होंने मछलियों को बचाने की मुहिम शुरू की. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार सैलमन, ईल, लैंप्रे, स्टर्जन जैसी कई मछलियां हर साल हजारों मील दूर एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत में यात्रा करती हैं जिससे उन्हें अपना नया वातावरण और हैबिटैट मिल सके. मगर पर्यावरण में बदलाव के कारण इन मछलिओं को उनके प्राकृतिक निवास स्थास (Natural Habitats of Fishes) से वंचित होना पड़ता है और माइग्रेशन (Fish Migration) में भी मुश्किल आती है. इसका एक प्रमुख कारण है नदियों पर बनने वाले डैम.



मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है तोप

वुश कंपनी ने इस समस्या से पार पाने के लिए एक मछलियों की तोप का निर्माण किया है. द गार्डियन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वुश पैसेज पोर्टल (Whooshh Passage Portal) एक ऐसा सिस्टम है जो मछलिओं (Cannon transport fishes over the Dams) को पानी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने में मदद करता है. ये प्रमुख रूप से डैम के पार मछलिओं को ले जाता है. जब तकनीक की शुरुआत हुई तब कर्मी मछलिओं को हाथ से पकड़कर तोप में डालते थे और दूसरी जगह उन्हें पहुंचाते थे जिससे वो अपनी माइग्रेशन की आवश्यक यात्रा को पूरा कर सकें मगर अब तकनीक काफी बदल गई है और मछलियां खुद ही इसमें प्रवेश कर जाती हैं और दूसरे हिस्से में पहुंच जाती हैं.

1 साल में 15 हजार मछलियां दागती है तोप!

तोप से एक लंबा एयर-लॉक ट्यूब जुड़ा रहता है जिसमें मछलियों के अनुकूल प्रेशर बनाया जाता है जिससे उन्हें फोर्स के साथ दूसरी जगह भेजा जा सके. अगर मछलिओं के नजरिए से बात करें तो पाइप में पानी भरा रहता है और उसमें जाकर मछलियां नदी में ही तैरने जैसा मेहसूस करती हैं. पानी का बहाव उन्हें दूसरी जगह बहा ले जाता है. जैसे ही मछली दूसरी तरफ निकलती है वैसे ही वो तैरकर बाहर चली जाती है. रिपोर्ट के अनुसार ये सिस्टम कोलंबिया नदी पर लगा है. इस सिस्टम के जरिए एक साल में 15 हजार मछलिओं को एक जगह से दूसरी जगह उनके माइग्रेशन को पूरा करने के लिए भेजा जाता है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News