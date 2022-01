Viral Video: मछली के मुंह में सिरिंज घुसाते ही निकल आए सैंकड़ों बच्चे! कभी नहीं देखा होगा ऐसा नजारा!

प्रकृति ने दुनिया की हर चीज को बेहद खास और अनोखा बनाया है. इंसान हों या जानवर, पक्षी हों या मछलियां और कीड़े हों या पेड़-पौधे, हर जीव अपने बचाव और अपने बच्चों की रक्षा (Animals protecting young ones video) के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है. सभी के रक्षा के अलग-अलग तरीके हैं. इंसानों ने जहां बंदूकें और हथियार बना लिए वहीं कई बड़े जानवरों के पास खूंखार दांत या फिर गति है जिसके जरिए वो अपने बच्चों की जान बचाते हैं मगर आज हम आपको एक ऐसी मछली (Mouthbrooding Fish) के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने बच्चों के बेहद खास तरह से बचाती है.

वायरल वीडियोज के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी चौंकाने (fish trap eggs and babies in mouth to protect video) वाला है. इस वीडियो में एक प्लास्टिक की बाल्टी में मछली नजर आ रही है. कुछ पल के लिए मछली को देखकर लगता है कि वो जीवित नहीं है मगर पास बैठा शख्स जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो इधर-उधर भागने लगती है. इसके बाद जो होता है वो बेहद चौंकाने वाला है.

View this post on Instagram A post shared by ViralHog (@viralhog)



मछली के मुंह से निकले ढेरों बच्चे

शख्स बाल्टी के पानी को सिरिंज में भरता है और फिर मछली को हाथों से पकड़ने की कोशिश करने लगता है. मछली आसानी से हाथ में नहीं आती है. जैसे ही शख्स उसे हाथ में पकड़ लेता है वो पानी से भरे सिरिंज को अपने फोन में घुसा देता है. धीरे-धीरे पानी को मछली के अंदर डालने से एक पल के लिए लगता है कि ये कैसा विचित्र काम वो आदमी कर रहा है मगर कुछ ही देर में मछली के मुंह से ढेरों मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं. वो इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें गिन पाना भी बेहद मुश्किल है. इस वीडियो पर लोगों ने हैरानी जताई है. वीडियो को 40 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

21 से 36 दिनों तक मछली नहीं खाती खाना

चलिए अब आपको बताते हैं कि वीडियो में नजर आ रही मछली ने अपने मुंह में बच्चों को क्यों दबाया था. कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा कि वो बच्चों को खाने वाली होगी इसलिए उसने ऐसा कर दिया. दरअसल, नजर आ रही मछली का नाम चिचलिड्स है. ये मछली अफ्रीका (African cichlids fish) में सबसे ज्यादा पाई जाती है. मछली अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें मुंह (fish hold egg in mouth) में दबा लेती है. जब वो अंड दे देती है तो उन अंडों को एक साथ अपने मुंह में डाल लेती है. 21 से 36 दिनों तक वो बच्चों को मुंह में डाले रहती है और इस बीच वो कुछ खाती भी नहीं. जब बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं और उसे लगता है कि खतरा टल गया है तब वो उन्हें बाहर निकालती है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News