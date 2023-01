Viral Video: प्लास्टिक की थैली में फंसी मछली, समुद्र के तल पर छटपटाती दिखी! गोताखोर ने ऐसे बचाई जान

इंसान ने प्रकृति को कितना गंदा कर दिया है इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है. घर से बाहर निकलते ही जब आप चारों ओर नजरें दौड़ाएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा. पर अब ये गंदगी सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी के अंदर यानी नदी और महासागरों में भी पहुंच चुकी है. इसके चलते पानी के अंदर रहने वाले जीवों की भी जिंदगी मुश्किल में है. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Fish stuck in plastic video) हो रहा है जो ये दर्शाता है कि पानी के जीवों के लिए इंसानी गंदगी के बीच रहना कितना मुश्किल होता है.

ट्विटर यूजर माइक हुडेमा ने हाल ही में एक वीडियो (fish in plastic viral video) ट्वीट किया है जो हैरान करने वाला भी है और इंसानों की लापरवाही को भी दर्शा रहा है. इस वीडियो में एक मछली प्लास्टिक की थैली में फंसी (diver save fish from pastic bag) नजर आ रहा है जिसे एक गोताखोर सुरक्षित बाहर निकलता है. नदी-सागरों को दूषित करने का सबसे बड़ा कारक आज के वक्त में प्लास्टिक ही है. प्लास्टिक कचरा सैकड़ों सालों तक मौजूद रहता है जो मछलियों के पेट में जाता है या मछलियां उसमें फंस जाती हैं और बाहर न निकलने के कारण उनकी मौत हो जाती है.

This Diver rescues a fish trapped in plastic.

Countless marine animals get trapped in plastic waste we discard. Even the smallest plastic packaging is deadly underwater.

It’s time to end plastic pollution. This boxing day. Buy less.#ActOnClimate #ocean vid @PearlProtectors pic.twitter.com/iAWiySEChS

— Mike Hudema (@MikeHudema) December 26, 2022