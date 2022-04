VIDEO: मछुआरे ने लगाया 'एक तीर से दो निशाना'! मछली के मुंह में दूसरी मछली देख उड़े होश

मछली पकड़ना कितना मुश्किल काम है ये वही जान सकता है जो पूरे दिन मछली पकड़ने के लिए नदी या तालाब के किनारे बैठा रहे मगर उसके हाथ एक भी मछली ना लगे. मछली पकड़ने के लिए काफी संयम की जरूरत पड़ती है. मगर ऐसा कम ही देखा गया है कि मछली पकड़ने वाले एक तीर से दो निशाने लगा लें. यानी वो एक मछली पकड़ना (Fisherman catches a fish with another fish in its mouth) चाह रहे हों और एक के साथ एक और मछली भी चली आए.

हाल ही में एक रूसी मछुआरे (Russian fisherman video) के साथ ऐसा ही हुआ जब वो नदी में मछली पकड़ने गया तो उसको हैरान करने वाली चीज मिली. डेली स्टार वेबसाइट के अनुसार रोमन फेडॉर्टसॉव (Roman Fedortsov) रूस के मूरमान्सक (Murmansk, Russia) में रहते हैं. उनके सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं. मछुआरा होने के कारण वो अपने 6 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ पानी में पकड़ी जाने वाली चीजों को शेयर करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account)



मछली के मुंह के अंदर मिली दूसरी मछली

रिपोर्ट की मानें तो रोमन 3000 फीट पानी के अंदर जाकर भी मछली पकड़ते हैं और कमर्शियल ट्ऱ़ॉलर्स से मछलियों को ले जाते-ले आते हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में वो गोता लगाकर सतह पर लौट रहे थे जब उनके हाथ एक कैटफिश (Fisherman catch catfish with haddock inside its mouth) लग गई. मगर हैरानी की बात ये है कि उस कैटफिश के मुंह में हैडॉक नाम की एक मछली थी. रोमन ने बताया उसने एक कैट फिश पकड़ी जिसने कुछ ही वक्त पहले हैडॉक मछली खाई होगी. मगर उसे मछली हजम करने का मौका नहीं मिला.

शख्स के दावे में लोगों ने उठाए सवाल

हजम करने से पहले ही कैटफिश पकड़ी गई और जब उसे काटा जा रहा था तो उसके अंदर से दूसरी मछली निकली. रोमन ने बताया कि अक्सर उन्हें मछलियों के पेट में खाई हुई छोटी मछलियां मिल जाती हैं मगर ऐसे मौके कम आते हैं जब मुंह के अंदर बड़ी मछली मिल जाए. इंस्टाग्राम पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक शख्स ने लिखा कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी जिंदगी काफी मुश्किल है. एक शख्स ने तो मछुआरे पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि वीडियो में नजर आ रही मछली कैटफिश नहीं वुल्फ फिश है और वो दूसरी मछलियां नहीं, केकड़े, म्यूसेल आदि खाती है. शख्स ने आरोप लगाया कि वीडियो बनाने के लिए रोमन ने ही उसके मुंह में दूसरी मछली डाली होगी.

