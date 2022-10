'निर्वस्त्र औरतों के साथ पकड़ें मछलियां!' फेमस होने के लिए शेयर किया अश्लील विज्ञापन, हो गई जेल

इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है और फिर वो ये भी नहीं सोचता कि उसके द्वारा चुना गया तरीका सही है या नहीं. बहुत से लोग सही-गलत की परवाह किए बिना ही जल्दी पैसे कमाने की लालच पाल लेते हैं मगर इससे उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं जैसे थाईलैंड की दो महिलाओं और उनके बॉयफ्रेंड्स की बढ़ गईं जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अश्लील विज्ञापन (Vulgar advertisement Thailand) पोस्ट कर लोगों को मछली पकड़ने के लिए आकर्षित किया.

नाव पर दोनों महिलाएं बीच में निर्वस्त्र लेटी दिख रही हैं जबकि कोनों में उनके बॉयफ्रेंड्स बैठे मछली पकड़ रहे हैं. (फोटो: Facebook/chaiwat.inanong)

न्यूज वेबसाइट ‘डेली स्टार’ और ‘थाईगर’ ने हाल ही में थाईलैंड (Thailand fishing ad viral) से जुड़े एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर भी काफी हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड के पूर्वी प्रांत चॉन बुरी (Chon Buri) के बैंग सारे (Bang Saray) उप-प्रांत की ये घटना है. कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि सिर्फ 6,500 रुपये प्रति व्यक्ति के रेट पर लोग इस अजीबोगरीब फिशिंग (adult ad of fishing in Thailand) एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं. नाव पर बैठकर मछली पकड़ते वक्त उनके साथ निर्वस्त्र महिलाएं (fishing with nude women controversial ad) भी मौजूद होंगी जिनके साथ लोग प्राइवेट मोमेंट भी बिता सकते हैं.

महिलाओं ने अपनी अश्लील फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई है. (फोटो: Facebook/chaiwat.inanong)

पोस्ट किया अश्लील विज्ञापन

इस विज्ञापन को देखकर प्रांत के लोकल लोग काफी गुस्से में आ गए और इस तरह की सेवा का विरोध किया जाने लगा. थाईगर वेबसाइट के अनुसार बाद में पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने का एक तरीका था. रिपोर्ट के मुताबिक 19 अक्टूबर को तस्वीरों में दिख रही दोनों महिलाएं सैटाहिप पुलिस स्टेशन Sattahip पहुंचीं, जहां उन्होंने पुलिस के सामने खुद के सरेंडर कर दिया. जब पोस्ट वायरल होने लगा और उनका जुर्म लोगों के सामने आ गया तो वो डर गईं और खुद ही पुलिस के सामने समर्पण कर दिया. उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह के देह व्यापार से नहीं जुड़ी हैं और ना ही अश्लील फिशिंग का उनका बिज़नेस है, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थीं. तस्वीर में जो दो मर्द नजर आ रहे हैं वो उनके बॉयफ्रेंड्स हैं. दोनों ने कहा कि उनकी कोई फिशिंग कंपनी नहीं है, ना ही वो इस तरह की फिशिंग सेवाएं आम लोगों को देते हैं.

महिलाओं को हो गई जेल

थाईगर के अनुसार महिलाओं और उनके बॉयफ्रेंड पर थाईलैंड के कंप्यूटर एक्ट की धारा 14(4) के तहत अश्लील और एडल्ट कंटेंट को सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगा है. मामले की जांच हो रही है और उन्हें 5 साल की जेल या 2 लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है. पुलिस के अनुसार अगर पता चला कि उन लोगों ने पहले भी ऐसी ही हरकत की है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी. प्रांत के पूर्व मेयर Chaiwat “Tum” Inanong ने इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाई है और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग ही है. उन्होंने फेसबुक पर भी फोटोज को पोस्ट कर आपत्ति जताई है.

