जिम में काम करने वाले शख्स ने फिटनेस मॉडल को भेजा वॉइस मैसेज, सुनकर महिला के उड़ गए होश!

ऐसा अक्सर देखा गया है जब महिलाएं जिम (Women in Gym) जाती हैं तो वहां कुछ लोग अपनी सेहत पर ध्यान ना देकर महिलाओं पर गौर करने लगते हैं. ऐसे को काफी असुविधा होती है. वो खुलकर एक्सरसाइज नहीं कर पातीं और इस वजह से कई औरतें जिम (Flirting with women in gym) जाना भी छोड़ देती हैं. हाल ही में एक महिला ने भी इसी तरह की फ्लर्टिंग का जिक्र किया. उसने बताया कि जिम कर्मी ने महिला को हैरान करने वाला वॉइस मैसेज (gym staff send woman creepy message) भेजा.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार केन्या स्टेफ (Kenya Steph) नाम की महिला ने हाल ही में अपने टिकटॉक अकाउंट पर बताया कि कैसे उसे एक जिम के कर्मी ने ऑडियो मैसेज भेजकर परेशान किया. केन्या ने कहा कि वो अपनी एक दोस्त के साथ उसके फिटनेस सेंटर में मेहमान बनकर गई थी. उन्हें वहां पहुंचे हुए महज 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक उन्हें एक वॉइस मैसेज (Fitness influencer harrassed at gym) मिला.

महिला ने सोशल मीडिया पर शख्स का ऑडियो शेयर किया और पुरुषों को संदेश भेजा. (फोटो: Tiktok)

अंजान शख्स ने नंबर चुराकर भेजा वॉइस मैसेज

जब केन्या ने वो मैसेज सुना तो सुनकर दंग हो गईं. मैसेज में शख्स ने कहा कि उसने अभी देखा कि केन्या ग्लूट स्प्रेड कर रही थी. ये सुनकर उसके होश उड़ गए. महिला ने कहा कि शख्स ने जरूर उसके जिम पास से उसका नंबर चुरा लिया होगा. महिला जिम के एक कोने में खड़ी, फोटो खींच रही थी जब उसे ये मैसेज मिला. 5 मिनट में ही वो वहां से निकल गई.

महिला ने की शिकायत

टिकटॉक पर महिला ने ऑडियो और अपनी बात को बताते हुए कहा कि पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे महिलाओं का डर बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि ये छेड़छाड़ और स्टॉकिंग माना जाएगा. शख्स ने पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी. एक शख्स ने लिखा कि वो भी एक जिम में काम करता है और ऐसी हरकतों पर लोगों को नौकरी से निकाला भी जा सकता है. महिला ने कहा कि इस वो जिम में अपने दोस्त का पास लेकर आई थी जिससे उसे कोई परेशानी ना हो. मगर अब उसने जिम बदलने का फैसला किया. हालांकि उसने कर्मी की शिकायत मैनेजमेंट से कर दी है.

