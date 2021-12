हवाई जहाज में चैन की नींद के लिए फ्लाइट अटेंडेंट ने बताए अनोखे उपाय, घोड़े बेचकर सोने की है गारंटी!

अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवेल किया होगा तो निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि प्लेन में सोना (Sleeping in Flight) कितना मुश्किल है. हवा में उड़ने के कारण कान का बंद हो जाना, सिर भारी रहना, अन्य यात्रियों का शोर, जलती लाइटें, स्टाफ की तरफ से की जाने वाली घोषणाएं आदि जैसी कई चीजें फ्लाइट में किसी की भी नींद (Problem in Sleeping on aeroplane) में खलल डाल देती हैं. मगर अब इस समस्या का हल एक महिला ने बताया है जिसकी बात पर आपको विश्वास भी होगा क्योंकि महिला लंबे वक्त तक फ्लाइट अटेंडेंट (Flight Attendant tip to Sleep on Plane) रह चुकी है.

अमेरिका की रहने वाली पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट (American Flight Attendant Tips) कैट कमलानी (Kat Kamalani) ने 6 साल तक अटेंडेंट के तौर पर काम किया है. वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और टिकटॉक, इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में उन्होंने एक वीडियो टिकटॉक पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि फ्लाइट में चैन की नींद यात्री कैसे सो सकते हैं. इसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं.

फ्लाइट में इन चीजों को जरूर ले जाएं-

कैट ने बताया कि अगर कोई फ्लाइट पर यात्रा कर रहा है तो ये मानकर चले कि उनका 2 ही तरह की फ्लाइट अटेंडेंट से पाला पड़ सकता है. एक वो जो कैबिन की लाइट सोने के वक्त बुझा देती हैं और दूसरी वो जो नहीं बुझातीं. ऐसे में कैट ने बताया कि लोगों को अपने साथ आंखों पर लगाने वाला मास्क जरूर लेकर आना चाहिए. साथ ही, अन्य यात्रियों के शोर-गुल से बचने के लिए नॉइस-कैंसेलिंग हेडफोन या फिर आम से ईयरप्लग भी कारगर होंगे. इसके अलावा लैवेंडर एसेंशियल ऑयल लाना भी सुविधाजनक होता है क्योंकि ये एग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करता है.

कपड़ों का भी रखें ध्यान

कैट ने बताया कि फ्लाइट में सराउंडिंग के साथ-साथ आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी नींद आने में बहुत मदद करता है. उनका कहना है कि लोगों को दूसरों के बारे में बिना सोचे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आरम दें ना कि सिर्फ उनका लुक अच्छा हो. ऐसे में नींद जल्दी आ जाती है. अगर कोई रातभर की यात्रा करने वाला है तो उसे आमतौर पर पैयजामे पहनने चाहिए जिससे आराम के चलते आसानी से नींद आ जाए.

