Viral Video: शख्स की शर्ट पर लिखी थी अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर अभद्र बात, एयर होस्टेस के देखते ही हुआ हंगामा!

हर देश के नागरिक के पास कई ऐसे अधिकार होते हैं जो उसे उस देश में रहने और सुकून से जीने में मदद करते हैं, पर जब व्यक्ति अपने अधिकारों का फायदा उठाकर देश के प्रमुख को गाली देने लगे तो उसमें गलती किसकी है, इसका फैसला करना मुश्किल नहीं है. हाल ही में ऐसा ही एक विमान में हुआ जब एक शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने वाली एक टीशर्ट (Man wear tshirt insulting Biden video) पहनकर प्लेन में सवार हो गया.

ट्विटर अकाउंट @ClownWorld_ पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स प्लेन में सवार है पर उसने जो टीशर्ट (passenger wear shirt insulting Joe Biden in plane) पहनी है वो काफी विवादास्पद है. उसकी टीशर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को लेकर अभद्र बात लिखी हुई है. ऐसे में जब एक एयर होस्टेस की नजर उस टीशर्ट पर पड़ी तो उसने तुरंत एक्शन लिया और विमान में हंगामा मच गया.

