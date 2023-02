Viral Video: महिला टीचर ने छीना वीडियो गेम, हाई स्कूल के छात्र ने पीट-पीटकर किया अधमरा! मिली ये सजा

आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी है कि वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते. इसमें सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और वीडियो गेम में अधिकतर वक्त बिताना. टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया है और अपना आदि बना लिया है कि वो कुछ पल भी उससे दूर नहीं रह पाते. ऐसे में जब कोई उन्हें जबरदस्ती उससे दूर करता है तो वो भड़क जाते हैं. हाल ही में अमेरिका का एक छात्र भी भड़क गया जब टीचर (Florida high school boy beat teacher) ने उसका वीडियो गेम उससे छीन लिया. फिर उसने ऐसा काम कर डाला कि उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @FightHaven पर अक्सर लड़ाई झगड़े से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (High school boy beat female teacher video) शेयर किया गया है जिसमें दो लोगों के बीच भयंकर लड़ाई होती नजर आ रही है. पहली नजर में आपको देखकर लगेगा कि शायद किसी अपराधी की पिटाई इस तरह से युवक कर रहा है. पर इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है.

High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch… pic.twitter.com/QbjpxZS3xP

— Fight Haven (@FightHaven) February 24, 2023