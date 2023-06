शिष्टाचार, नैतिकता, दया भाव…ये ऐसे इंसानी मूल्य हैं जो इंसानों के अंदर से खत्म होते जा रहे हैं. आज के वक्त में दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर लोगों को अच्छा महसूस होता है. कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता बल्कि रास्ते में रोड़ा बनने के लिए तैयार रहता है. ऐसे समाज में जब कोई इन मूल्यों का प्रदर्शन करता है तो देखकर तसल्ली होती है कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है. हाल ही में एक डिलिवरी बॉय (Delivery boy breaks flower pot viral post) ने यही इंसानियत ग्राहक के प्रति दिखाई जिसे देखकर खाना ऑर्डर करने वाला ग्राहक भी भावुक हो गया.

Husband ordered food delivery tonight and the dude who brought it accidentally knocked over a pot on our porch and he called to apologize and offered to pay for it and I heard husband say “that could happen to anyone and you are a sweetheart who doesn’t need to worry about this.”



ट्विटर अकाउंट @EliMcCann ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जो एक फूड डिलिवरी बॉय (Food delivery boy viral post) से जुड़ा है. इस ट्वीट में महिला ने बताया कि कैसे डिलिवरी बॉय ने उसके घर का गमला तोड़ा और भरपाई के लिए खास तोहफा दिया. जिसे देखकर वो और उसके पति भावुक हो गए. महिला ने अपने ट्वीट में लिखा, ” आज मेरे पति ने खाना ऑर्डर किया था और जो व्यक्ति उसे डिलिवर करने के लिए आया, उसने गलती से घर के बाहर रखे गमले को तोड़ दिया. बाद में उसने फोन करके माफी मांगी और गमले की भरपाई करने का भी ऑफर दिया. पर मेरे पति ने उससे कहा ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, आप बहुत नेक इंसान हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करें.”

The food delivery guy just dropped this off. I caught him as I was pulling up to the house and he was so sweet. I told him I tweeted about the interaction and that it went viral and he got a kick out of that. https://t.co/5TXGdwXMbH pic.twitter.com/qcaMZdXSGE

