Viral Video: शादी में दोस्तों की हरकत पड़ गई दूल्हे को महंगी, सुहागरात से पहले जाना पड़ा अस्पताल!

किसी भी शख्स के लिए उसकी शादी (Wedding) का दिन बेहद खास होता है. व्यक्ति के दोस्तों (Friends of Groom) के लिए भी वो दिन स्पेशल होता है क्योंकि उनका दोस्त जीवन के नए सफर पर निकल रहा होता है. यही कारण है कि दोस्त की शादी में बाकी दोस्तों का उत्साह देखने लायक होता है. मगर अति उत्साहित होने से भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में रोमानिया (Romania) के एक शख्स के साथ हुआ. उसकी शादी में आए उसके दोस्तों में उत्साह में कुछ ऐसा कर दिया कि उसे गंभीर चोट आ गई और इस तरह पत्नी के साथ सुहागरात (First Night) से पहले ही उसे अस्पताल में एडमिट (Groom Admitted in hospital) कर दिया गया.

रोमानिया के बेली फेलिक्स (Baile Felix) में रहने वाले 31 साल के लिवियू फिलिमॉन (Liviu Filimon) की शादी का जश्न (Marriage celebration) चल रहा था. शादी हो जाने के बाद दूल्हा-दुल्हन (Bride-Groom), रिश्तेदार और दोस्त डांस कर रहे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक लिवियू के दोस्तों ने उसको शादी की बधाई देने के लिए उसे हवा में उछालने (Friends throw Groom into the air) का प्लान बनाया. सेलिब्रेशन का ये बहुत आम तरीका है जिसमें सारे दोस्त मिलकर अपने एक दोस्त को हाथ और पैर से पकड़ लेते हैं और फिर उसे कई बार हवा में ऊपर-नीचे करने के बाद जमीन पर पटक देते हैं. दोस्तों की पार्टी या स्कूल-कॉलेज के फंक्शन में इस तरह सेलिब्रेट करना आम बात है मगर शादी में दूल्हे के साथ ऐसा करना काफी जोखिम भरा हो सकता है. हैरानी की बात ये है, हुआ भी कुछ ऐसा ही. दोस्तों ने लिवियू को हवा में उछाला मगर उनका बैलेंस बिगड़ा और लिवियू उनके हाथ से छूट गया और सीधे जमीन पर आ गिरा! (Groom Fall on floor)

इस हादसे में लिवियू की रीढ़ की हड्डी टूट (spine fractures) गई. जैसे ही दूल्हा गिरा, दुल्हन समेत अन्य लोग उसे जल्दी उठाने के लिए भागे मगर वो बेहद दर्द में था. दूल्हे के दोस्तों ने इस दौरान एक और गलती कर दी. वो ये कि उन्होंने दूल्हे को तुरंत उठाकर एक कुर्सी पर बैठा. इस कारण से उसका दर्द बढ़ गया. जल्द ही फंक्शन में एम्बुलेंस आ गई और शख्स को अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर वो अपना बायां पैर बहुत मुश्किल से हिला पा रहा था और दायां पैर तो उसे मेहसूस ही नहीं हो रहा था. यूं तो एक ही रात में लिवियू के पैर की सेंस्टिविटी लौट आई मगर उसकी चोट के कारण उसे कुछ दिन तक न्यूरोसर्जरी वॉर्ड में रखा गया. ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने वकीलों से संपर्क किया है और वो अपने दोस्तों पर केस करने का सोच रहा है मगर अभी उसने मन नहीं बनाया है. रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि दूल्हे को अस्पताल में एडमिट कराने के बाद भी शादी का जश्न जारी रहा और दुल्हन समेत परिवार के लोगों ने मेहमानों का मनोरंजन किया.