पानी में तैर रहे ढक्कन पर बैठे दिखे दो मेंढक, एक ने दूसरे को दिया धक्का तो होने लगी 'टाइटैनिक' से तुलना

बारिश का सीजन लगभग खत्म होने पर है. भारत के कई देशों में खूब बारिश हुई जबकि कई जगहों पर तो सूखे जैसे हालात बन गए. इंसान ही नहीं, कई दूसरे जीवों के लिए भी बारिश सुख की घड़ी लाती है. कीड़े-मकौड़ों से लेकर बड़े जानवरों तक बारिश में हर किसी का आराम मिलता है. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें जानवर बारिश में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो मेंढक बारिश का आनंद ले रहे हैं. मगर अचानक कुछ ऐसा होता है कि इस वीडियो की तुलना टाइटैनिक मूवी (Frogs Titanic movie scene video) के आखिरी सीन से होने लगती है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Frog push another out of bottle cap video) शेयर किया गया है जो काफी मजेदार है और लोग उस पर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो में दो मेंढक (frogs funny video) एक ढक्कन पर तैरते दिख रहे हैं मगर एक मेंढक दूसरे को इस तरह धोखा देते दिख रहा है कि आपको टाइटैनिक की जरूर याद आ जाएगी.

Final scene of the Titanic.. pic.twitter.com/3V37QXEPaw — Buitengebieden (@buitengebieden) August 11, 2022



मेंढकों के साथ दिखा टाइटैनिक का सीन

वीडियो में बारिश होती दिख रही है और उसके कारण हर तरफ पानी भरा नजर आ रहा है. पानी पर एक ढक्कन तैर रहा है जिसपर दो मेंढक बैठे हैं. दूसरा मेंढक उस ढक्कन पर अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ मगर तभी पहला वाला उसे जोरदार लात मारता है और दूसरा मेंढक पानी में गिर जाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 46 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि ये जैक और रोस वाला दृश्य है. जबकि एक ने तो नीले मेंढक का वीडियो शेयर कर सभी को चौंका दिया. एक शख्स ने मजेदार फोटो शेयर कर कहा कि जैक और रोस एक ही तख्त पर एक साथ रह सकते थे जबकि कई लोगों ने कहा कि ये दृश्य टाइटैनिक के आखिरी दृश्य जैसा लग रहा है जिसमें रोज, जैक को अपने तख्त पर नहीं चढ़ाती और वो डूब जाता है.

