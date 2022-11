VIDEO: चमड़ी घिसकर खुद को धूप से बचाता है ये मेंढक, शरीर से निकालता है खास तरह का वैक्स!

दुनिया में कई तरह के विचित्र जीव हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है. जो जीव आसानी से जंगलों या रिहायशी इलाकों में दिख जाते हैं, वो तो आम लोगों की नजरों में आ जाते हैं पर जो नहीं दिख पाते, आसानी से नजर में नहीं आते. ऐसा ही एक जीव दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जो असल में एक मेंढक है पर नाम उसका बंदर से जुड़ा है. इस जीव का एक वीडियो वायरल (Frog scratching body video) हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक मेंढक का वीडियो शेयर किया गया जो दिखने में काफी भयानक लग रहा है. शायद आपको ना पता हो पर बहुत से मेंढक ऐसे भी होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं और उन्हें छूने से इंसान को काफी नुकसान हो सकता है. पर ये मेंढक (Frog secrete wax video) काफी अलग दिख रहा है और अपने शरीर पर खुजली कर रहा है.

The South American giant monkey frog massages its skin to secrete a wax that stops it from drying in the sun.pic.twitter.com/vfbaZN27Io

— Fascinating (@fasc1nate) November 21, 2022