'मेरा प्रिय मित्र मुझे मारता है; सिर फोड़ दिया था', छात्र ने दोस्त पर बनाए गजब के वाक्य, टीचर भी हुए दंग

बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस गाना है, ‘हर एक फ्रेंड…’, मगर इस गाने से अलग ये भी निश्चित है कि ‘हर एक फ्रेंड जरूरी होता है.’ दोस्त चाहे जैसे भी हों हमेशा ही हमारे दिलों में कैद रहते हैं. अच्छी दोस्ती किस्मतवालों को मिलती है. मगर जैसा हमने बताया कि दोस्त अलग-अलग किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बहुत खुराफाती होते हैं और जब उनके बारे में बताने की बात आती है तो हम इस तरह से उनका परिचय (Funny Best Friend Essay) देते हैं कि हर कोई दंग हो जाता है. हाल ही में एक बच्चे ने अपने दोस्त का काफी अजीबोगरीब परिचय (Student Gives Weird Introduction of Best Friend) दिया जिसे पढ़कर टीचर भी हैरान रह गए.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक प्रश्न पत्र वायरल (Funny Question Paper) हो रहा है. इस पेपर में सवाल पूछा गया है कि अपने प्रिय मित्र पर 5 वाक्य (5 sentence on best friends) लिखो. यूं तो ये एक मामूली सा निबंध के रूप में प्रश्न है जिसमें टीचर देखना चाहता है कि बच्चे कितना क्रिएटिव होकर जवाब देते हैं मगर जिस बच्चे का पेपर वायरल हो रहा है उसने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसे पढ़कर लोग हैरान हो जा रहे हैं.

पेपर पर बच्चे ने जो 5 लाइनें लिखी हैं, उनमें लिखा है-

मेरा प्रिय मित्र मुझे मारता है.

मेरा प्रिय मित्र मुझे चिढ़ाता है.

मेरा प्रिय मित्र मुझे गिराता है.

मेरे प्रिय मित्र ने एक बार मेरा सिर फोड़ दिया था.

मेरे प्रिय मित्र मुझे घेरकर मारते हैं.

प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (फोटो: Facebook)

फनी है टीचर का रिमार्क

बच्चे द्वारा लिखे गए वाक्य इतने फनी हैं कि लोग इसे पढ़कर लोटपोट हो जा रहे हैं मगर टीचर ने जो जवाब दिया है वो कम फनी नहीं है. टीचर ने लिखा- प्रिय मित्र के बारे में कुछ अच्छी बातें भी लिखें. फेसबुक पर रविंद्र त्रिपाठी नाम के एक शख्स ने फोटो को शेयर किया है. फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने बताया है कि उन्हें व्हॉट्सएप के जरिए अपने एक दोस्त से फोटो प्राप्त हुई थी. यूं तो फोटो बहुत ही फनी है और काफी वायरल भी हो रही है मगर फोटो की प्रमाणिकता का पता नहीं लगाया जा सकता है. इसलिए न्यूज18 इंडिया इस फोटो के सच होने का दावा नहीं करता है.

