वर्क फ्रॉम होम के लिए बेडरूम को किया तैयार, शख्स का अनोखा जुगाड़ देखकर हर्ष गोयनका ने भी की तारीफ

जब से महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से लोग घर से काम करने को मजबूर हैं. शुरुआत में तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने में काफी समस्याएं आईं मगर धीरे-धीरे उन्होंने खुद को और अपने घर को वर्क फ्रॉम होम के अनुसार ढाल लिया. कई लोगों ने आरमदायक फर्नीचर मंगवाए जिससे उन्हें लंबे वक्त तक बैठने में असुविधा ना हो. हाल ही में एक शख्स के इसी वजह से चर्चे हो रहे हैं क्योंकि उसने ऐसा फर्नीचर डिजाइन (amazing furniture design for work from home) करवाया है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए बेस्ट है.

इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) अपने ट्विटर पर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स अपना अनोखा फर्नीचर (furniture for work from home) दिखा रहा है. कई लोगों को फैंसी फर्नीचर (convertable furniture video) पसंद आते हैं जो दिखने में महंगे लगें और घर की शोभा भी बढ़ाएं मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महंगे की जगह कंफर्ट देखते हैं. ऐसे लोग जुगाड़ से फर्नीचर को घर के साइज के हिसाब से बनवा लेते हैं. इस वीडियो में भी जो शख्स नजर आ रहा है उसने ऐसा ही किया है.

How bedrooms are being converted for WFH #smart pic.twitter.com/pe6MvGebIa

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 28, 2022