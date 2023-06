Viral Video: बिपरजॉय तूफान (Biparjoy) से राजस्थान में हालात बिगड़ गए हैं. राज्य के कई इलाकों में इतनी बारिश हो रही है कि पानी शहरों में घुस रहा है. पर इसके बावजूद, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तूफान के बीच भी अपनी जिम्मेदारियों से कतरा नहीं रहे हैं. वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों की जिंदगी को इस बीच आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में एक गैस सिलेंडर (Man deliver gas cylinder in cyclone) देने वाले कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी कर्मठता देखकर आप भी उसकी तारीफ करेंगे.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने हाल ही में एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें एक इंडेन गैस सिलेंडर देने वाला कर्मी (Indane Gas Cylinder Employee video), भयंकर तूफान और बाढ़ के बीच भी आकर लोगों को सिलेंडर दे रहा है. ऐसे वक्त में लाइट जाना तो आम बात है, इसलिए लोगों के पास जरूरत की चीजें भी नहीं उपलब्ध हो पातीं. अब अगर इस तूफान में खाना भी ना बन पाए, तब और ज्यादा मुसीबत हो जाती है.

चूल्हा जलता रहेगा

देश बढ़ता रहेगा

Ensuring energy availability.

With commendable dedication towards duty, this undaunted foot soldier of India’s energy sector braves the impact of #Biparjoy to supply an #Indane refill at a consumer’s home in village Dhok in Barmer, Rajasthan. pic.twitter.com/TpOIbN942v

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 17, 2023