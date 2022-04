VIDEO: शख्स ने 115 फीट की लहर को किया पार, खौफनाक नजारे को भी दिखने में बना दिया बेहद आसान!

कई ऐसे तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें एडवेंचर स्पोर्ट माना जाता है क्योंकि इन खेलों में खतरा काफी ज्यादा होता है. ऐसे खतरनाक खेल खेलने में तो मुश्किल होते ही हैं, दिखने में भी दिल दहला देने वाले होते हैं. वॉटर सर्फिंग (Water Surfing) भी इसी प्रकार का एक खेल है जो समुद्र की ऊंची लहरों पर किया जाता है. सर्फर (Amazing surfer videos) समुद्र की लहरों का इंतजार करते हैं और चुटकियों में उसे पार कर जाते हैं. मगर एक सर्फर (Surfer ride 115 feet high wave) ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद आपको खुद की आंखों पर ही यकीन नहीं होगा.

इन दिनों ट्विटर पर एक वीडियो काफी वायरल (Surfing viral video) हो रहा है जो वैसे तो कुछ साल पहले का है मगर फिर से शेयर किए जाने के कारण वो चर्चा में आ चुका है. द स्पोर्टिंग न्यूज (The Sporting News) ट्विटर अकाउंट ने एलविन फो नाम के शख्स के हवाले से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक सर्फर बेहद ऊंची लहरों पर सर्फिंग करते दिख रहा है.

German surfer Sebastian Steudtner rode a wave that was over 115 feet tall

Nazare, Portugal

@alvinfoo

pic.twitter.com/FY2b4ohTTG

— (@sportingnews) April 13, 2022