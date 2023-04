Viral Video: घर की बालकनी से उल्टा लटका दिखा खौफनाक जीव, चमगादड़ की तरह पंख, पर इंसान जैसी शक्ल!

सोशल मीडिया अजबगजब वीडियोज का भंडार है. अक्सर यहां ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिसे देखकर लोगों का दिमाग चकरा जाता है. कभी यहां गोरिल्ला जैसी शक्ल की मछली नजर आ जाती है तो कभी आसमान में एलियन के यूएफओ जैसी चमकती चीज, पर सच्चाई कुछ और ही होती है. इन दिनों एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है जो दिमाग घुमा देने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा जीव (Human bat hanging from ceiling video) दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आपने ना ही कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा.

ट्विटर अकाउंट @TerrifyingNatur पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक अजीबोगरीब जीव इमारत से उल्टा (Giant bat viral video) लटका दिखाई दे रहा है. यूं तो हमारी प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में आम लोगों को ना ही पूरी तरह जानकारी होती है और ना ही समझ होती है, तो जब वो जीव दिखते हैं तो उन्हें हैरानी होती है. पर ये जीव तो बिल्कुल भी विचित्र नजर आ रहा है.

We normally think bats are cute, but this is terrifying! pic.twitter.com/NTWVoGOchf

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) April 21, 2023