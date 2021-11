वीरान गुफा में है 5 लाख साल पुराना 'खजाना'! यहां जाने वाले का बच कर लौटना है नामुमकिन

दुनिया में कई अजीबोगरीब जगह (Weird Places on Earth) मौजूद हैं जो अपने में ही बेहद विचित्र होती हैं. इन जगहों में ऐसे राज छुपे होते हैं जिनके बारे में किसी के लिए भी जान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. प्रकृति द्वारा बनाई गई ये जगहें यूं तो इंसानों द्वारा जाने के लिए बनी होती हैं मगर यहां जाना किसी के लिए भी सही नहीं होता. ऐसी ही एक जगह मेक्सिको में है जहां बेहद विशाल आकार के क्रिस्टल (Giant Crystal Caves in Mexico) मौजूद हैं. ये क्रिस्टल किसी खजाने से कम नहीं हैं मगर यहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा होता है.

मेक्सिको के सिएरा डी नेका पहाड़ (Sierra de Naica Mountain) के करीब 984 फीट नीचे क्रिस्टल के विशाल (Giant Crystals) पिलर यानी खंबे के आकार के क्रिस्टल मौजूद हैं जो एक गुफा में हैं इसलिए इसका नाम जायंट क्रिस्टल केव है. साल 2000 में इनके बारे में जब वैज्ञानिकों को पता चला तो वो दंग रह गए क्योंकि खुदाई के दौरान पहाड़ के इतनी नीचे ये अद्भुत नजारा देखने को मिला था. ये क्रिस्टल असल में जिप्सम से बने हुए हैं जो एक प्रकार का खनिज होता है जिसे पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिलर की तरह इस्तेमाल करते हैं. साथ ही इमारतें बनाने के लिए सीमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है.

This giant crystal cave in Nacia, Mexico is 300 metres underground & over 700 metres long!

