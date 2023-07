Viral Video: गाड़ी है या पहाड़! ऊंचाई इतनी कि बैठने के लिए लगती होगी सीढ़ी, टायर के बराबर दिखते हैं आदमी

दुनिया में बहुत सी गाड़ियां हैं जिनका लुक-डिजाइन सब एक दूसरे से अलग होता है और उसे पसंद करने वालों की भीड़ होती है. गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी अपनी कार को दूसरी गाड़ियों से अलग करने के लिए उनमें अलग-अलग तरह के बदलाव करती रहती हैं. हाल ही में एक कार का वीडियो वायरल (Giant hummer viral video) हो रहा है जो इतनी अलग है कि जब आप उसे देखेंगे, तो हैरत में पड़ जाएंगे क्योंकि वो गाड़ी कम और चलता-फिरता पहाड़ लग रही है. वो इतनी ऊंची है कि उसके सामने इंसान भी चींटी जैसा छोटा लग रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Rainmaker1973 पर हाल ही में एक वीडियो (Hummer video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक बेहद ऊंची कार सड़क पर चलती नजर आ रही है. ये कार साइज (Hummer car size) में इतनी बड़ी और ऊंची है, कि कार कम और ट्रक ज्यादा लग रही है. उसके ठीक बगल से एक आदमी जाते दिख रहा है जो उसके टायर के साइज का है. कार को पीछे करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. रोड पर कुछ पुलिस की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं.

Dubai Rainbow Sheikh’s giant Hummer H1 “X3” is three times bigger than a regular Hummer H1 SUV (14 meters long, 6 meters wide, and 5.8 meters high). The Hummer is also fully drivable

