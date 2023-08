Viral Video: रोड पर चलता दिखा अजीबोगरीब जानवर, ट्रक जैसा ऊंचा कद, SUV भी लगने लगी बौनी!

हम लोग दुनिया को फिल्मों और सोशल मीडिया से देखने की कोशिश करते हैं. इसी वजह से हमें असल दुनिया के बारे में चीजें गहराई से नहीं पता होती हैं. पर जब दुनिया का, खासकर प्रकृति का असली चेहरा हमारे सामने आता है तो हम हैरान हो जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक वायरल वीडियो में देखने को मिला. इस वीडियो में एक विशाल जीव (Giant animal walking on road video) सड़क पर चलता दिख रहा है, जिसे आपने फिल्मों में, कार्टून में या फिर टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा, पर आपको उसकी हाइट का कभी अंदाजा नहीं लगा होगा. अब जब आप उसे यहां देखेंगे, तो समझ आएगा कि उसका कद कितना होता है.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में एक हिरण जैसा जीव (Deer like animal walk on road video) रोड पर चलता दिख रहा है. इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि जंगलों के बीच से गुजरने वाले हाइवे पर अक्सर हिरण जैसे जीव चले आते हैं. पर हैरानी इस जीव के कद को देखकर हो रही है. पहले आपको बताते हैं कि ये जीव है कौन सा. इस जीव को मूस (Moose animal height) कहते हैं जो एक प्रकार का हिरण है. ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में पाए जाते हैं. हिरणों की प्रजाति में ये सबसे बड़े होते हैं.

Never realized how massive meese are 😳 pic.twitter.com/ABws1avTRV

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) August 10, 2023