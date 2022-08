VIDEO: रेंगने वाले विशाल जीव को सड़क किनारे देख उड़ गए महिला के होश, हथेली से कई गुना बड़ा है आकार!

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इंसानों को हैरान कर देते हैं. बहुत से जीव तो आमतौर पर नजर आ जाते हैं मगर कई बार उसी जीव की कुछ दुर्लभ प्रजातियां होती हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देतीं. ऐसे में जब वो सामने आते हैं तो चौंकना लाजमी होता है. हाल ही में ऐसा ही अनुभव एक महिला के साथ कनाडा में हुआ जब उसने एक विशाल रेंगने वाले जीव को देखा जो घोंघे (Giant slug spotted in Canada) के प्रजाति का होता है.

आपने कभी न कभी बारिश के मौसम के बाद घोंघे (Snail like creature) तो जरूर देखे होंगे जिनके ऊपर शेल लगा होता है. यूं तो ये नदी-समुद्र किनारे ज्यादा दिखते हैं मगर शहरी इलाकों में भी कई बार नजर आ जाते हैं. घोंघे की ही प्रजाति का एक जीव होता है जिसे स्लग (Snails without shells) कहा जाता है. स्लग (facts about slugs) उसी के जैसा दिखता है बस उसके ऊपर शेल नहीं लगा होता. ये दिखने बहुत घिनौने लगते हैं, हालांकि, ये इंसानों के लिए जहरीले नहीं होते. रिपोर्ट्स के अनुसार इन स्लग्स पर रैट लंगवर्म जैसी बीमारियों के बैक्टीरिया होते हैं जिससे इंसान संक्रमित हो सकते हैं.

Look at the actual SIZE of this slug 😳 pic.twitter.com/I5ReWeFtHl — LADbible (@ladbible) August 15, 2022



कनाडा में दिखा विशाल स्लग

ट्विटर अकाउंट ‘लैड बाइबल’ पर पोस्ट किए इस वीडियो में एक स्लग कनाडा के वैंकूवर ( Vancouver, Canada) में सड़क किनारे चलता नजर आ रहा है. एक महिला उसके पास खड़ी है और एक शख्स उसका वीडियो (Giant slug viral video) बना रहा है. महिला उस स्लग को देखकर हैरत में पड़ती दिख रही है. उसका दावा है कि उसने इतना बड़ा स्लग कभी नहीं देखा. वो अपने हाथों को उसके बगल में रखकर नापती है जो जीव से कई गुना छोटा नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि इतने विशाल स्लग को देखना उस शख्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा है. एक शख्स को तो जीव के साइज को देखकर यकीन ही नहीं हुआ और उसने इस वीडियो को ही फेक बता दिया. कई लोग मजाक में लिख रहे हैं कि इतने बड़े स्लग को मारने के लिए कई किलो नमक लगेगा. आपको बता दें कि स्लग पर अगर नमक छिड़क दिया जाए तो वो मर जाता है. दरअसल, नमक डालने से वो डिहाइड्रेट हो जाता है.

