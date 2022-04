पार्क में विशाल 'सांप' देखकर खौफ से कांपने लगे पर्यटक, सच का पता लगने पर उड़ गए सबके होश!

सांप चाहे टीवी पर दिख जाए या हकीकत में, उससे डर एक बराबर ही लगता है. कई बार लोग सड़क चलते भी अगर सांप को देख लेते हैं तो वहां से भाग निकलना ही ठीक समझते हैं. मगर जब लोगों को इंग्लैंड के एक पार्क में विशाल ‘अजगर’ (Giant fake snake in England park) नजर आ गया तो उनकी हालत खराब हो गई. वहां जाने वाले पर्यटक (Visitors afraid to see giant fake snake in park) तो चौंक ही गए मगर जिन लोगों को घर बैठे भी इस बारे में पता चला तो उन्होंने पार्क में जाना कैंसल कर दिया.

इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड (Northumberland, England) में एलनविक गार्डेन (Alnwick Garden) इन दिनों काफी फेमस हो रहा है. वो इसलिए क्योंकि इस गार्डेन में लोगों को विशाल ‘अजगर’ (Giant python) देखने को मिला जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई. यहां जाने वाले लोग डरकर भागने लगे और जब अजगर की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो जिन लोगों का जाने का प्लान था, उन्होंने भी अपने प्लान को कैंसिल कर दिया.

सांप देखकर पार्क जाने से डरने लगे लोग

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ये असली का सांप नहीं, अजगर का पुतला सिर्फ प्रचार (Fake Snake placed in park as PR stunt) और शो के लिए लगाया गया था. आने वाली 17 तारीख को ईस्टर है. इस मौके पर नकली अजगर प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया. मगर फोटो वायरल होने के बाद लोग बेतहाशा डर गए. रिपोर्ट की मानें तो फेसबुक यूजर जिट टेट ने कहा को वो इस पार्क में कभी घूमने नहीं जाएगी क्योंकि उसमें सांप हैं.

प्रैंक से लोग कैंसिल करने लगे पार्क के टिकट

दूसरी ओर सूसन अर्नशॉ नाम की यूजर ने कहा कि उसकी पोती, अपनी स्कूल ट्रिप पर इसी पार्क में गई है. इस बात से महिला काफी डरी हुई है. जब लोगों ने पार्क के टिकट को कैंसिल करना शुरू कर दिया तब पार्क को समझ आया कि उनका ये प्रैंक उन्हीं की बिक्री के खिलाफ जा रहा है. तब उन्होंने तुरंत ही सांप के पुतले को हटा दिया. पार्क काफी खूबसूरती से बनाया गया है और उसके सांप जैसे रास्ते भी हैं.

