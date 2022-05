बीच पर बहकर आ गया समुद्र के गर्भ में रहने वाला जहरीला जीव! इंसानों की भी ले सकता है जान

प्रकृति में कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों को विचित्र (Weird animals of the world) लगती हैं और उनके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाते हैं. कई बार ये चीजें जानवरों के रूप में होती हैं. कभी कोई जानवर अपनी अजीबोगरीब बनावट की वजह से विचित्र बन जाता है तो कभी उससे जुड़ी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अजीबोगरीब बनाती हैं. हाल ही में एक इसी तरह का जीव साउथ अफ्रीका (Dead squid spotted on beach in South Africa) के एक बीच पर बहकर आ गया है जिसके बाद वहां के लोगों में भी हड़कंप मच गया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका के Kommetjie में एक बीच पर टहलने आए लोग तब दंग रह गए जब उन्हें वहां एक स्क्विड जीव दिख गया. आपको बता दें कि स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे जीव होते हैं जो समुद्र में काफी अंदर पाए जाते हैं. सबसे पहली बार जिंदा जीव (First living squid photographed in 2001) की फोटो साल 2001 में खींची गई थी. जबकि साल 2006 में पहली बार इन्हें फिल्माया गया था.

स्क्विड समुद्र में काफी नीचे पाए जाते हैं. (फोटो: Ali Paulus via Pen News)

काफी लंबे हो जाते हैं स्क्विड

आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इनकी लंबाई 43 फीट तक हो जाती है. साउथ अफ्रीका में जो जीव मिला वो पानी के साथ समुद्र में बहकर आ गया था और उसकी लंबाई 11 फीट तक थी. रिपोर्ट के अनुसार 44 साल की एक महिला को जब जीव के बारे में अपने पड़ोसियों से पता चला तो वो अपने बेटों के साथ उसे देखने पहुंच गई. उसने बताया कि उसे देखते ही उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि जीव इतना बड़ा हो सकता है. उसने बताया कि उसके दांत रेजर की तरह नुकीले हैं. उसने पता किया कि इन जीवों के टेंटकल काफी नुकीले होते हैं क्योंकि वो अपनी जान व्हेल्स से इसी के जरिए बचाती हैं.

जीव को महंगे कीमत में बेच देते हैं मछुआरे

ये जीव वैसे तो शांत प्रवृति के होते हैं मगर खतरा मेहसूस होने पर ये हमला भी कर देते हैं और उनके जहर से इंसान की आसानी से मौत भी हो जाती है. महिला ने कहा कि उन्हें दुख हुआ कि स्क्विड मरा हुआ था मगर उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने और उनके बच्चों ने जिंदगी में पहली बार ऐसा जीव देखा. कई बार स्क्विड को बेचकर मछुआरे लाखों रुपये कमा लेते हैं. साल 2005 में एक स्क्विड को बेचकर उन्होंने 54 लाख रुपयों की कमाई की थी. अंदाजा लगाया गया कि साउथ अफ्रीका में मिला स्क्विड किसी नाव के प्रोपेलर से टकराकर मरा होगा. दावा किया गया है कि जीव सिर्फ 2 साल का था.

