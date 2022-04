VIDEO: सड़क पर चल रही थी कई कारें, अचानक बीच में गिर पड़ा विशाल पेड़, बाल-बाल बचे लोग!

हादसे कभी भी, कहीं भी हो सकते हैं. मगर कहते हैं ना कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोए. जब भगवान किसी के साथ हो तो फिर मौत उसे छू भी नहीं सकती. ऐसा ही कुछ हाल ही में अमेरिका (tree falls on american road) में देखने को मिला. यहां एक रोड पर कई गाड़ियां चल रही थीं. तभी अचानक दो गाड़ियों के बीच एक खाली जगह पर विशाल पेड़ गिर पड़ा. अगर कोई भी गाड़ी (tree falls on road between cars) जरा सा भी आगे-पीछे होती तो फिर लोगों की जान पर बन आती. इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है.

सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (viral hog) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो काफी शॉकिंग है. ये वीडियो कैलिफोर्निया के लेक टाहोई (lake tahoe) का है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि खुशी है, किसी को चोट नहीं लगी. वास्तव में जिस घटना से कार चालक गुजरते दिखे हैं, अगर कोई चपेट में आ जाता तो निश्चित तौर पर किसी की जान चली जाती.

कार से कुछ दूर पर गिरा विशाल पेड़

वीडियो में एक सड़क पर कई कारें खड़ी हैं. सड़क के ठीक बगल में पेड़ों को काटने का काम चल रहा है. आगे कुछ वीडियो को कार में बैठे एक शख्स ने शूट किया है और उस कार के आगे भी कई कारे हैं. वीडियो से साफ पता नहीं चल रहा है कि कारें स्थिर हैं या फिर चल रही हैं. शॉकिंग बात ये है कि जिस कार से रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही उसके सामने एक विशाल पेड़ रोड पर ही गिर पड़ता है. अचानक वीडियो बना रहा शख्स कैमरे को कार में पीछे घुमाता है तो एक कुत्ता पिछली सीट पर बैठा नजर आ रहा है जो इस घटना से डरा दिख रहा है.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 24 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा कि पीछे बैठा हुआ कुत्ता सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है. एक ने तो लोगों की परवाह किए बगैर कह दिया कि पेड़ को गिरने से चोट लगी होगी. कई लोग वीडियो को देख हैरान हुए हैं और अपने जानने वालों को टैग भी किया है. जिन इलाकों में टिंबर से जुड़ा काम होता है वहां ये आम नजारा है मगर यूं पेड़ का रोड पर गिरना और कारों का इतने करीब होना काफी शॉकिंग है.

