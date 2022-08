VIDEO: 'हवा में उड़ने लगा' जिराफ को पत्ती खिलाता बच्चा! मां-बाप ने दोनों पैर पकड़कर उतारा नीचे

जानवर बेहद मासूम और क्यूट होते हैं. कई बार उनकी हरकतें आपको इतना एंटरटेन करती हैं कि आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें जानवरों की हरकतें देखकर दंग हो गए हो गए होंगे. इन दिनों एक जिराफ का वीडियो खूब वायरल (Giraffe held kid in air by leaf viral video) हो रहा है जिसने बच्चे के साथ ऐसी हरकत कर दी कि उसके मां-बाप तक हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.

ट्विटर अकाउंट ‘सीसीटीवी इडियट्स’ पर अक्सर फनी और हैरान करने वाले वीडियोज (funny videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में लैड बाइबल ट्विटर अकाउंट के एक वीडियो को इस पेज पर रीट्वीट किया गया है जो बेहद मजेदार है. इस वीडियो में एक बच्चा जिराफ (Kid got taken by giraffe video) को पत्ती खिला रहा है मगर जिराफ को शायद पत्ती खाने से ज्यादा बच्चे के साथ खेलने में इंटरेस्ट था.



जिराफ ने बच्चे को हवा में उठाया

बच्चा और उसके माता-पिता एक जिराफ के बाड़े के बाहर खड़े हैं. बच्चा एक बड़ी पत्ती जिराफ की तरफ बढ़ा देता है जो उसे खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन नीचे करता है और पत्ती की डंडी को मुंह से पकड़ लेता है. इसके बाद जब वो गर्दन उठाता है तो पत्ती के साथ-साथ बच्चे को भी उठा लेता है. ऐसा लगता है जैसे बच्चा अपने आप हवा में उड़ रहा है. जिराफ का सिर ऊपर करते वक्त बच्चा जब हवा में उठ जाता है तो उसके माता-पिता तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और उसकी दोनों टांगें पकड़कर उसे नीचे खींचते हैं और बच्चे को जिराफ से छुड़वाते हैं. उसे बचाने के बाद दोनों दहाड़ मार-मारकर हंसते नजर आ रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस फनी वीडियो को 21 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने लिखा कि कैमरा जमीन पर रखकर ऐसे वीडियोज रिकॉर्ड करना शायद खतरनाक होता है. अपनी इस बात के साथ उसने कुछ दिनों पहले वायरल हो रहा एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक चिंपांजी, इंसान के पैरों को पिंजड़े के बाहर हाथ निकालकर पकड़ लेता है. एक शख्स ने कहा कि ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर जिराफ की गर्दन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news