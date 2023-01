Viral Video: लड़की ने पहन लिया स्कर्ट तो खड़ी हुई मुसीबत, सैकड़ों मर्दों ने घेरकर की बदतमीजी! जान बचाकर भागी

हर देश की अपनी मान्यताएं हैं जिसके अनुसार वहां के लोग रहते हैं पर कई बार मान्यताओं के नाम पर लोग इतने ज्यादा कट्टर हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हि उनकी हरकत से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है. हाल ही में मान्यताओं के नाम पर ऐसी कट्टरता इराक में देखने को मिली जब एक युवती स्कर्ट (girl beaten for wearing skirt Iraq) पहनकर एक बाइक रैली में पहुंच गई. उसे देखकर मर्द इतना भड़क गए कि सैकड़ों ने मिलकर उसके साथ बदतमीजी की और उसकी पिटाई कर दी जिसके बाद वो जान बचाकर भागी.

डेलीमेल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बीते 30 दिसंबर को इराक के कुर्डिस्तान इलाके में स्थित सुलेमानिया (Sulaymaniyah, Kurdistan) शहर में एक 17 साल की युवती मौत के मुंह से बच निकली. बताया जा रहा है कि लड़की का नाम एल तेहरानी (L Tehrani) है जो वहां अक्सर आया करती थी. उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक पब्लिक इवेंट में स्कर्ट पहन लिया था. लड़की को इस्लामिक ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े (Iranian girl beaten for inappropriate clothes) ना पहने देख वहां मौजूद मर्द इतना भड़क गए कि उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे घेर लिया. जिस जगह पर ये घटना घटी, वहां अक्सर स्पोर्टिंग इवेंट हुआ करते थे और कई बार महिला प्रतिभागी भी रेसिंग में भाग लेती थीं.

