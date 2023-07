बच्ची नहीं, 'स्वर कोकिला' है ये लड़की! मां के सुरों को सुधारती आई नजर, मंत्रमुग्ध कर देगा Viral Video

आपने एक गाना तो जरूर सुना होगा, ‘छोटा बच्चा जान के हमको…’ इस गाने को सुनकर आपको समझ आया होगा कि हम कई बार बच्चों को छोटा समझकर उन्हें हल्के में ले लेते हैं, पर सच तो ये है कि वो भी हमें हैरान करते हैं. ऐसी ही एक बच्ची का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी मां के सुरों को सुधारती नजर आ रही है. उसके खुद के सुर (Girl correcting mother’s sur viral video) इतने कमाल के हैं कि उसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

ट्विटर यूजर @anantkkumar ने हाल ही में एक वीडियो (Kid catching musical note correcting mother video) पोस्ट किया है जिसमें एक छोटी बच्ची सुर (Young girl singing viral video) छेड़ती दिख रही है. साथ ही म्यूजिकल नोट्स को भी कॉपी करती नजर आ रही है. वीडियो शेयर करते हुए अनंत ने लिखा- “इस तरह के संगीत नोट्स को पकड़ना और यहां तक ​​​​कि अपनी मां को भी इसे सही करना.. छोटी प्रतिभाशाली शालमली, जिसने अपने पियानो कौशल से मोदीजी सहित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, उसके ऊपर निश्चित रूप से ऊपरवाले की मेहरबानी है.

Catching musical notes like this and even correcting her mom this ..Little talented shalmali who mesmerized everyone including Modiji with her piano skills is definitely blessed with something special.. pic.twitter.com/l7eOfrzDe2

— Ananth Kumar (@anantkkumar) July 18, 2023