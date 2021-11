Viral Video: कमजोर नजर वाली बच्ची को चश्मा लगाते ही सब कुछ दिखने लगा साफ, रिएक्शन देखकर आ जाएंगे आंसू

इंटरनेट पर हिंसा, नफरत और नकारात्मकता से जुड़े कई वीडियोज (Negative Videos on Internet) आसानी से नजर आ जाते हैं और वायरल होने लगते हैं मगर जब कोई पॉजिटिव वीडियो (Positive Video) सामने आता है तो वो सबका दिल जीत लेता है. हालांकि ऐसे वीडियोज काफी कम होते हैं. इसलिए आज हम आपको एक बेहद क्यूट (Cute Video) और इमोशनल कर देने वाले पॉजिटिव वीडियो (Viral Emotional Video) के बारे में बताने जा रहे हैं जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची की नजर बहुत कमजोर है और जब वो पहली बार चश्मा लगाकर देखती है तो उसका रिएक्शन देखने वाला था.

गुड न्यूज मूवमेंट (@GoodNewsMoveme3) नाम के एक फेमस ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो हाल ही में पोस्ट हुआ है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक दो साल की बच्ची नजर आ रही है. पोस्ट के अनुसार बच्ची को हाइपरोपिया है. यानी उसे दूर की चीजें तो साफ नजर आती हैं मगर पास की चीज देखने में तकलीफ होती है. बच्ची को काफी ज्यादा फारसाइटेडनेस है जिसके कारण उसने कभी साफ तरह से दुनिया नहीं देखी थी. मगर एक शख्स, जो शायद उसका पिता है, उसे चश्मा पहनाता है और लड़की को सब कुछ साफ (Girl Sees Clearly First Time After Wearing Glasses) दिखने लगता है.

“At 2 years old she could barley see as she’s extremely farsighted–this is her first time seeing things clearly in her life!” her elated parents tell Good News Movement. pic.twitter.com/hDeRXKw0IE

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) November 11, 2021