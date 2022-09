युवती द्वारा रिश्ता ठुकराने पर लड़के को कद्दू देते हैं लड़कीवाले! जानें शादी की विचित्र मान्यता का कारण

इस दुनिया में जितने देश हैं, उतनी मान्यताएं (weird traditions around the world) हैं. हर देश के समुदाय और समाज में सालों से कई मान्यताएं चली आ रही हैं. यूं तो ये रिवाज पुराने हो चुके हैं मगर आज भी लोग इनका पालन करते हैं. हर देश में शादी (wedding traditions around the world) एक जरूरी संस्कार माना जाता है मगर विवाह के तरीके और उनसे जुड़े रीति-रिवाज काफी अलग होते हैं. किसी समुदाय में शादी (marriage traditions) के वक्त सफेद रंग पहना जाता है वहीं दूसरी जगह सफेद मातम का रंग मानते हैं. ऐसी एक विचित्र परंपरा यूक्रेन में है जहां लड़कीवाले, लड़के को कद्दू (girl give pumpkin to boy in Ukraine) भेंट करते हैं.

लैंटहॉर्न वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जहां हैलोवीन के मौके पर कद्दू का काफी इस्तेमाल होता है वहीं यूक्रेन में इसे शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यूक्रेन में मर्दों को कद्दू (why men fear pumpkin in Ukraine) से बहुत डर लगता है. इसका कारण है यहां शादी से जुड़ी एक विचित्र मान्यता. रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई पुरुष किसी महिला के घर शादी का रिश्ता लेकर जाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लड़की के साथ-साथ उसके माता-पिता को भी उस रिश्ते के लिए मनाए. वो अपने साथ परिवार के दो लोगों को लेकर जाता है. शादी का अंतिम फैसला लड़की का होता है. अगर वो शादी के लिए मान जाती है तो वो लड़के के हाथ में रिबन बांधती है लेकिन अगर वो मना कर देती है तो लड़के को कद्दू दिया जाता है.

लड़की ने मना किया तो लड़के को मिलता है कद्दू

एनपीआर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी यूरोप में लंबे वक्त से कद्दू का मतलब शादी से इनकार माना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक पहले के वक्त में लड़के रात के समय ही प्रपोज करने जाते थे जिससे अगर उन्हें कद्दू के साथ लौटना पड़े तो कोई उन्हें देख ना ले. अब सवाल ये उठता है कि कद्दू ही क्यों दिया जाता रहा है?

क्यों देते हैं कद्दू?

इस मान्यता की शुरुआत के बारे में सही जानकारी तो नहीं है मगर लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं. पहला तो ये कि लड़के को खाली हाथ ना लौटाने की जगह उसे कद्दू दिया जाता है. इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि कद्दू, सब्जी के तौर पर काफी बदसूरत लगता है. ऐसे में मना करने की जगह कद्दू दे दिया जाता था. कुछ तो ये भी कहते हैं कि पुरुषों के लिए कद्दू काफी फायदेमंद होता है इसलिए उन्हें यही सब्जी दी जाती है. यूक्रेन में अगर किसी को नेता का विरोध करना होता है तो वो हाथों में कद्दू ले लेते हैं. किसी महिला को अगर पुरुष को दूर भी भगाना तो भी वो कह देती है कि वो उसे कद्दू देना चाहती है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news